Radiografía de la hostia española: lo que tragas en misa cuando comulgas

Parece que lejos quedan los días en que el pan destinado a la consagración lo hacían las monjas en los conventos de clausura por la mañana, con agua, harina y a base de muñeca divina.

Las hostias que eventualmente se transformarán en el "cuerpo de Cristo" se hacen a máquina y, lo que es más preocupante, en China. No todas, pero si una buena parte.

Muchas congregaciones religiosas, que antes tenían el monopolio de estos barquillos sagrados, se están viendo abocadas a un ERE por falta de competitividad ante un mercado global. Incapaces de adaptarse a las fluctuaciones de la demanda, y a los pedidos de hostias a granel, las monjas ven como los propios sacerdotes dejan de pasar por sus ventanucas para comprarlas directamente en los chinos.

Por 'sacrílego' que suene, están hoy en día en la tienda de la esquina o a un clic, en sitios tan grandes como Amazon o como HolyArt, que proveen todo tipo de materiales para la eucaristía, desde casullas y estolas hasta figuras para retablos. Y no del siglo XVII, precisamente.

La hostia que comen los feligreses en la misa cristiana es pan ácimo, es decir, que no lleva levadura.

Agua y harina de trigo son los únicos ingredientes para elaborar una masa que se cuece en unas máquinas especialmente diseñadas para este fin y que después se parte para obtener la forma redondeada.

Y nos cuenta este 25 de marzo de 2019 José Pichel en 'El Español' que en un estudio internacional publicado en 2015 en United European Gastroenterology Journal, los investigadores citaban expresamente las obleas de la comunión como uno de los factores que podían explicar que algunos pacientes celiacos tengan problemas serios a pesar de que en teoría siguen una rigurosa dieta sin gluten.

Al hilo de este problema en 2017 saltó la polémica cuando el Vaticano publicó un texto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Con el título de Carta circular a los Obispos sobre el pan y el vino para la Eucaristía, advertía de que "hostias sin nada de gluten son materia inválida" para hacer la comunión.

A esto añadía que debían tener "la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan".

Además, informaba de que "dicha Congregación ha decidido que la eucarística preparada con organismos genéticamente modificados puede ser considerada materia válida", por si esta tecnología aportaba alguna solución.

Los titulares decían que el Vaticano estaba contra las hostias sin gluten y a favor de los transgénicos, así que, como no podía ser de otra manera, se montó un revuelo tremendo en las redes sociales:

"Jesucristo no murió para que ahora hagan hostias sin gluten", comentaba un tuitero.

Al final se aclaró que sí existen obleas aptas para celiacos que además cumplen con los requisitos que establece el Vaticano.

La Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten comenzó a importarlas hace años de Alemania, donde las hacían de almidón de trigo y un contenido tan bajo en gluten que, al parecer, no daba problemas.

Antes de llegar a esa solución ya había saltado a los medios de comunicación algún caso polémico, como el de un niño celiaco de Huesca al que en 2008 no le permitían comulgar con una hostia sin gluten.

La solución que proponían los padres, una hostia de maíz, no era aceptada por la Diócesis y la solución que proponía la Diócesis, que comulgase con vino, no era aceptada por los padres, ya que no querían que el menor bebiese alcohol. La hostia alemana solucionó el conflicto.