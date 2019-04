Prohiben procesiones de Semana Santa en dos colegios por 'discriminar' a los niños que no eligen Religión

Lo que nos faltaba (¡Manda huevos!: El Papa Francisco dice que viajará a España 'cuando haya paz').

Los niños de varios colegios andaluces no saldrán ya vestidos de nazareno, ni de costaleros, ni de mantilla, como han venido haciendo tradicionalmente las semanas previas a Semana Santa.

La plataforma Sevilla Laica ha hecho que se prohiban varios desfiles procesionales en centros públicos, basándose en la directriz de la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía.

Suspensión de dos procesiones infantiles en dos colegios públicos https://t.co/4CMSqtpHdB — EL LLAMADOR (@elllamadorcsr) 1 de abril de 2019

Esta normativa establece que este tipo de actividades no pueden celebrarse en horario escolar porque discriminan a los alumnos que no estudian Religión. Por el momento, se han suspendido este tipo de actividades en dos centros de la provincia de Sevilla: el CEIP Giner de los Ríos (Mairena del Aljarafe) y el CEIP Guliena (Guillena). Además, se han iniciado las gestiones para prohibirlas en un colegio del distrito Sevilla Este.

Según la normativa de la Junta de Andalucía, este tipo de actividades se enmarcan como manifestación religiosa y no pueden realizarse en horario lectivo. Sin embargo, esta norma no prohíbe talleres o actividades con componente artístico, como podría ser lo relacionado con la imaginería.

Prohibidas las procesiones de Semana Santa en los colegios públicos andaluces https://t.co/LSLrNVVjuz pic.twitter.com/TnP4r85Rd2 — EL MUNDO (@elmundoes) 2 de abril de 2019

A pesar de esto, la práctica de formar un desfile procesional en los centros es bastante común en colegios de Infantil y Primaria de Andalucía.

Desde la plataforma Sevilla Laica han invitado a las familias contrarias a este tipo de manifestaciones religiosas a ponerlas en conocimiento de la Inspección educativa para suspenderlas.

En su página web señalan que "no vale la excusa de que la actividad es optativa" y muestran una autorización mandada a los tutores de los menores en la que deciden si quieren formar o no parte del cortejo procesional. "Sería mucho peor enfrentar a niños y niñas a la decisión de disfrutar o no de una actividad de sus compañeros por razones de conciencia", recalcan.

"Tampoco es aceptable el proponerles una ‘actividad alternativa', que haría más flagrante el dejarlos aparte de la que se ofrece al resto de su clase. La procesión es actividad totalmente confesional, es catequesis, según han insistido en la prensa los obispos de Málaga y Sevilla en estos días".

Eso indican en su manifiesto, donde enfatizan que, si se lleva a cabo la actividad, debe ser en el aula de Religión.