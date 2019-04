La Conferencia Episcopal y los cursos del obispo de Alcalá para 'curar' a los homosexuales

Es un tema que duele (Un cura holandés sale del armario en plena misa: "He sufrido mucho por la homofobia en la Iglesia").

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha apoyado este viernes al obispo de Alcalá de Henares (Madrid), Juan Antonio Reig Plá, y los cursos de "sanación espiritual" que se celebran en su diócesis porque se trata de "acompañar a las personas que lo deseen desde el discernamiento espiritual" (Frédéric Martel: "La homofobia de la Iglesia se explica por el alto nivel de homosexualidad en el clero").

Lo ha dicho el secretario general de la CEE, Luis Argüello, en la rueda de prensa tras la Asamblea Plenaria, al ser preguntado por los supuestos cursos para "curar" la homosexualidad impartidos por el Obispado de Alcalá de Henares ()Condenan a un obispo griego a 7 meses de cárcel por homofobi).

Los obispos han expresado su "apoyo y afecto" a Reig Plá y a los colaboradores del centro de orientación familiar (COF) Regina Familiae de su diócesis, y han tachado de "ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada" las noticias sobre los cursos (Los cursos para 'curar' la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares).

Argüello ha insistido en defender la libertad de conciencia de los individuos para buscar "ayuda y acompañamiento" en personas e instituciones que le merezcan confianza como la Iglesia "si creen que tienen un cuerpo de varón o mujer y una orientación que, en principio, no les parece de acuerdo a ese cuerpo y lo viven con preocupación y malestar".

No obstante, Argüello ha enfatizado que estos días le han preguntado si cree que "la homosexualidad se cura" y que su respuesta ha sido "no". "La sanación espiritual tiene consecuencias en la vida de las personas para bien, pero no hay una terapia restaurativa", ha enfatizado el portavoz de los obispos.

Ha explicado que es usual que la Iglesia utilice el término "salud, sanación y curar" pero solo desde el punto de vista espiritual. Y que la Iglesia no es experta en medicina y cualquier cuestión médica "no es de su competencia directa".

Argüello ha mostrado asimismo su rechazo a la "irrupción de un grupo de personas vociferantes en un templo -en Alcalá de Henares- donde se estaba celebrando la liturgia de la Iglesia" y cree que todo ello "provoca el odio que se dice querer evitar o denunciar".

Preguntado por si la Iglesia respaldaría una terapia contra la homofobia, Argüello ha sido tajante diciendo:

"Veríamos estupendo toda terapia contra el odio".

Por último, ha criticado la forma en la que se ha conseguido la información, "a través de una sutil manera que sorprende la buena fe del interlocutor".

Además, ha asegurado que la persona que imparte los citados cursos es doctora en Biología y tiene un máster en Matrimonio y Familia por el Instituto Juan Pablo II.