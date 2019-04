Podemos promete eliminar la exención del IBI para la Iglesia y quitarle lo bienes 'inmatriculados'

El 'bocado del león', como dicen los propios zarrapastrosos, será la mezquita-catedral de Córdoba, pero eso les parece sólo un aperitivo (Podemos reclama la titularidad pública de la mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla).

El partido morado, que es conciente de que se pegará un serio batacazo en las pórximas elecciones generales, pero calcula que podrá entrar en el próximo Gobierno de España del brazo del socialista Pedro Sánchez, proetarras de Bildu e independentistas catalanes, planteará en su programa una revisión "a fondo" para que el Estado recupere la titularidad de miles de inmuebles actualmente propiedad de la Iglesia católica española (IU afirma que el relato de la Iglesia sobre la Mezquita de Córdoba carece de "rigor histórico").

Esa será una de las propuestas que incluirá Podemos en su programa electoral para las próximas elecciones generales del 28 de abril, un texto que será sometido a la votación de sus bases entre el viernes y el domingo y en el que el partido morado planteará la necesidad de revisar "a fondo" las inmatriculaciones llevadas a cabo por la institución hasta el año 2015.

"Estas operaciones se han basado en el privilegio hasta 2015 de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de declaraciones de sus propios miembros".

Según sostiene Podemos, este privilegio ha llevado a la Iglesia "a inscribir a su nombre bienes que -como se sabe- son de todos, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los romeros, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas", situación que debe revertirse, apunta la formación, por "la salud democrática de nuestro país".

Podemos se compromete a "eliminar la exención del IBI de la cual goza la Iglesia", una exención que la formación morada considera "un privilegio imposible de explicar".

Esto se debe, según precisa, a que en España "nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado".

"Mientras que una persona normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades".