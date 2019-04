Jesús Vázquez ataca con furia al obispo de Alcalá y defiende la homosexualidad

El tema es pringoso (Los cursos para 'curar' la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares).

Los prelados españoles cerraron este fin de semana filas en torno al obispo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reig Pla, ante la «manipulación de la verdad y la desinformación intencionada» sobre los supuestos cursos del Centro de Orientación Familiar (COF) de dicha diócesis para «curar» la homosexualidad.

Sin embargo el Gobierno regional ha anunciado que investigará los cursos que imparte un centro de orientación (Jesús Vázquez carga contra el sultán de Brunei por sus aberrantes 'castigos' a los homosexuales).

Muchas personalidades se han pronunciado respecto a este tema. Así Podemos presentó una denuncia contra el Obispado, al entender que pueden ser objeto de «infracción muy grave» con sanciones de hasta 45.000 euros, según recoge la Ley regional de Protección integral contra la LGTBIfobia.

Otro de los que ha querido mostrar su rechazo a los cursos para homosexuales ha sido el presentador Jesús Vázquez, quien no ha podido contener su rabia y ha publicado un contundente mensaje a través de su perfil de Instagram:

«Al obispo de Alcalá: la homosexualidad no es una enfermedad y por tanto no necesita cura. Amar no es delito, La homofobia sí».