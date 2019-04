La 'indepe' Sor Lucía Caram se suma en Twitter a los patosos que ofenden con Notre Dame

No podía perder Sor Lucía Caram una oportunidad de pifiarla tan clamorosa como esta (Periodista de 'El País': "Si Dios existiera, esto ocurriría en la Almudena").

Y fiel a sus instintos, que no son nada piadosos, la monja 'indepe' que nos llegó de Argentina y es como la peste, se ha sumado a mamarrachos como Risto Mejide, Mac Pradera o ese periodista de 'El País' que lamenta no haber visto en llamar la Catedral de La Almudena, en Madrid (Risto Mejide la lía parda con un comentario sobre el incendio de Notre Dame).

Gran pérdida el templo de #NotreDame arde en llamas

Gran pérdida y no hablamos de las piedras vivas del templo de la humanidad: personas que mueren ahogadas en nuestros mares y eso, no es catástrofe,ni ocupa informativos ni titulares, y #TambiénEstáPasando

-corrijo el NotreDame- pic.twitter.com/reFrUOsIJe — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 15 de abril de 2019

De inmediato y como no podía ser de otra manera, porque el 'gazpacho mental' que denota el mensaje no merecia otra cosa, la religiosa metepatas comenzó a recibir réplicas y críticas de quienes creen que no era el momento de un mensaje así porque no son pérdidas comparables (Louis Vuitton, L'Oreal, la petrolera Total, Salma Hayek... las donaciones para Notre Dame suman ya 600 millones).

Estas son algunas de las reacciones que ha generado el mensaje (Un diabólico incendio destruye la catedral de Notre Dame):

La monja 'indepe', que no tiene remedio, profia en su despropósito:

Me parecen perfectos los donativos para reconstruir el templo de #NotreDame

Alguién se moviliza para “reconstruir-Salvar” a las “piedras vivas -que son las personas- del templo de la humanidad? #SalvemosVidas #SalvemosPersonas #NoIgnoremosALosRefugiados https://t.co/5RMDAzv8UI — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 16 de abril de 2019

Y ya se está llevando lo suyo:

