Periodista de 'El País': "Si Dios existiera, esto ocurriría en la Almudena"

Hay quien sostiene en las redes sociales que este periodista de 'El País' tiene que cambiar urgente de proveedor, porque lo que toma le sienta fatal (¡Arde Notre Dame!: Las 10 cosas que hacen tan importante la Catedral de París).

Haga lo que gana en fechas próximas este tal Manuel Ansede, en lo que coincide toda la parroquía es que es tonto desde que sus padres eran novios y candidato firme a la secretaría general de la ONG Gilipollas sin Fronteras (Un diabólico incendio destruye la catedral de Notre Dame).

En su descargo, auqnue no es ni siquiera atenuante, hay que subrayar que no es el único majadero que ha ido en España por esa vía. El 'blandito' Máximo Pradera, ocasional invitado como cuota 'progre' por las cadenas de televisión, también deseó en Twitter que el incendio hubiera ocurrido en La Almudena. Además, remataba su frase con que «el destino es gilipollas».

Manuel Ansede, periodista científico de ‘El País', ha afirmado en Twitter que "si Dios existiera, estoy habría ocurrido en la Catedral de la Almudena", en relación con el imponente incendio que ha sufrido la Catedral de Notre Dame en París este 15 de abril de 2019 (El cardenal de París pide cien millones de euros para "salvar Notre Dame").

Inmediatamente, ante la indignación de cientos de usuarios de la red social, el periodista, que escribe concretamente en la web de noticias de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente del periódico del Grupo PRISA, ha borrado el patoso tuit para acto seguido pedir disculpas ([VÍDEO] Los martillazos del islamista de Notre Dame que fue premiado por la UE).

Ansede asegura en su perfil de Twitter que fue 'medico de animales'Nació en La Coruña en 1979 y es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense y cursó el Máster en Periodismo y Comunicación de Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y Salud en la Universidad Carlos III de Madrid.

Entre 2007 y 2012 trabajó en el diario Público. En 2012, se incorporó al equipo fundador de Materia, un portal líder en la información científica en español. Desde 2014, Materia es la sección de Ciencia de El País.

Los comentarios de desaprobación e indignación por parte de cientos de usuarios de Twitter mencionando el perfil de Ansede han obligado al majadero a borrar su comentario y pedir perdón por su desafortunado tuit afirmando que Notre Dame "es una maravilla", aunque, ha añadido, la Almudena es un "engendro arquitectónico".

"Antes he tuiteado que, si Dios existiera, en vez de arder Notre-Dame, que es una maravilla, podría arder la Almudena, que es un engendro arquitectónico. Era un comentario arquitectónico sin maldad. Aunque Dios no existe, a mí me encantan las iglesias"

Antes he tuiteado que, si Dios existiera, en vez de arder Notre-Dame, que es una maravilla, podría arder la Almudena, que es un engendro arquitectónico. Era un comentario arquitectónico sin maldad. Aunque Dios no existe, a mí me encantan las iglesias https://t.co/vxX6GKsfWF — Manuel Ansede (@manuelansede) 15 de abril de 2019

Así ha intentado justificarse el periodista ante la irritación de las redes sociales.

El citado comentario lo ha acompañado, además, de una carta al director de ‘El País' del año 1999 firmada por Rebeca Mesa que se titula "El engendro de la Almudena".

Misiva en la que la lectora del citado periódico, expresa:

"Es absolutamente impensable que pueda concebirse engendro más horroroso en la propia capital de España (...) Yo les emplazo a que visiten este monstruo, situado a la sombra del Palacio Real (hay que tener valor), y que extraigan sus propias conclusiones".

A media tarde un incendio terrible se ha desatado en la cubierta de la catedral de Notre Dame, la misma que inspiró a Victor Hugo durante el Romanticismo para escribir ‘Nuestra Señora de Notre Dame' y la misma, además, que fue testigo de la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804.

El fuego, que aún no ha sido controlado, ha dejado la cubierta totalmente derrumbada y ha provocado la caída de su emblemática aguja, una de las señas de identidad del templo parisino.