Pedro Antonio Honrubia, nº 1 de Podemos por Granada: "Que los católicos se metan su Iglesia por donde les quepa"

Menudo bicho este Pedro Antonio Honrubia.

Y seguro que, a pesar de todo, por eso supuestamente tan evangélico de poner la otra mejilla, en bastantes parroquias, obispados y medios de comunicación siguen apoyando a los zarrapastrosos.

El cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 28 de abril cargó contra los católicos en un polémico artículo en 2009 con afirmaciones del tipo:

En esta reflexión publicada en la web de Unidad Cívica por la República bajo el título ‘¿Cambiamos las cruces en la escuelas, por fotos de Marx en las Iglesias?', Honrubia señalaba:

"Que si manifestaciones pro-vida, que si foros de la Familia, que si educación para la ciudadanía. En fin, un peñazo de padre y muy señor mío (nunca mejor dicho). ¡Basta ya, por Dios!, ¡Basta ya! Que se metan su Iglesia por donde les quepa, que nos dejen en paz de una vez. Que se vayan todos a una isla y se hundan en ella, si quieren. Me da lo mismo. Pero que se callen de una vez. No los aguanto más".

En ese mismo artículo, el ahora cabeza de cartel de la formación morada en Granada también señala:

"Las leyes de Dios me las paso por el Arco del Triunfo. Si Dios hubiese escrito la Carta de los Derechos Humanos en lugar de las tablas de la ley, igual a día de hoy la cosa sería distinta. Pero no, escogieron un Dios que se mete en todo, que te dice como tienes que vivir, como tienes que morir, como tienes que follar y hasta como tienes que hacer de vientre. No es un Dios, es un Tirano".