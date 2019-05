El antiespañol Bergoglio nombra arzobispo de Tarragona al cura separatista del pueblo de Boadella

Hay pocas expresiones tan españolas como esa de "con la iglesia hemos topado". Viene de un pasaje de Don Quijote de la Mancha y se usa para expresar lo inconveniente de que en los asuntos propios se mezclen los obispos o los curas y por extensión, de cualquier autoridad 'incompetente' (Que marque la 'X' de la Iglesia en la declaración de la Renta el obispo de Gerona).

Con la Iglesia topamos los españoles en el País Vasco, cuando monseñor Setién, afortunadamente ya en el infierno, y muchos de su cuerda, apoyaban el crimen, la extorsión y el espanto de ETA (Alfonso Ussía incendia la COPE por el trato piadoso hacia el fallecido monseñor Setién, el amigo de los etarras).

Con la Iglesia estamos topando en Cataluña, con el obispo de Solsona y muchos xenófobos y sectarios como él (Un párroco catalán cuelga del campanario la bandera de los piratas turcos islamistas).

Y con la Iglesia topamos otra vez, aunque en esta ocasión en todo lo alto; en las alturas del Vaticano (¡Manda huevos!: El Papa Francisco dice que viajará a España 'cuando haya paz')

El papa Francisco ha decidido nombrar a Joan Planellas, decano de la facultad de Teología de Barcelona y párroco administrador de varias poblaciones gerundenses, entre ellas Jafre, donde tiene su casa el dramaturgo Albert Boadella (Mitin de Torra en un monasterio con la abadesa aplaudiendo a rabiar).

Como explica Pablo Planas en Libertad Digital este 5 de mayo de 2019 y adelantaba Periodista Digital la víspera, el nuevo arzobispo es uno de los curas separatistas más sectarios y xenófobos de Cataluña, fiel seguidor e impulsor de los postulados de la "esglèsia catalana" y decidido y firme partidario de la república supremacista.

Además de ser conocido en los cada vez más reducidos círculos clericales por su creencias nacionalistas, Joan Planellas tuvo sus cinco minutos de fama cuando Dolors Caminal, esposa de Albert Boadella, denunció al obispo de Gerona que el párroco de su pueblo había izado una bandera separatista en el campanario y se dedicaba a tocar las campanas a petición de los dirigentes políticos para conmemorar las efemérides del separatismo.

En el blog religioso no nacionalista Germinans Germinabit se hicieron eco de la polémica surgida en 2015 y reprodujeron la carta que Caminal envió al obispo Francesc Pardo:

"Monseñor,

Durante la semana del 11 de septiembre la bandera que promueve la independencia de Cataluña ha ondeado en el campanario de la iglesia de Jafre en cuyo pueblo tengo mi residencia. Es exactamente lo mismo que sucedió el pasado año en estas mismas fechas. Sin embargo, esta vez hay que añadir otro hecho insólito, las campanas han tocado quince minutos en el día y la hora que habían decidido las fuerzas políticas que promueven la bandera secesionista y la separación con España.

No puedo comprender como ahora el cristianismo se dedica a publicitar las proclamas de los partidos políticos de una forma tan descarada como es ofrecer el campanario de sus iglesias para que dichos partidos cuelguen sus particulares estandartes y las campanas sean utilizadas con el fin de llamar a sus seguidores a la manifestación. El campanario, símbolo de llamamiento a la oración, se convierte así en objeto de propaganda de una política que promueve la separación y el enfrentamiento entre hermanos de una misma comunidad. A partir de este momento se puede producir una lamentable paradoja; cuando toquen las campanas no sabremos si lo hacen para convocar a un acto religioso o a la revolución.

Esta situación me lleva a considerar que la doctrina universal desarrollada por la Iglesia Católica se encuentra, en este caso, en radical contradicción con sus postulados, ya que se implica en una vía política que fomenta la insolidaridad y el odio entre el resto de nuestros hermanos españoles. Resulta incomprensible que la misma Iglesia que fue tan lamentablemente víctima de estos enfrentamientos en la pasada guerra civil no haya extraído una profunda lección de aquella dolorosa experiencia para no volver a inclinarse por esta clase de aventuras. Unas aventuras que pueden ser propias del mundo de la política, pero que utilizadas por una religión contribuyen a la fractura social y la violencia entre los ciudadanos.

Permítame que dude, Monseñor, si en las actuales circunstancias, podría explicarme el mensaje cristiano de estos hechos. Parece que a vuestros ojos no todos somos iguales sino que son preferidos por ustedes aquellos que enarbolan la bandera separatista y al resto les tocará entrar en la iglesia con la cabeza cota.

También en lo personal, me coloca en una situación incómoda al ser contribuyente fiscal de las necesidades materiales de la Institución que preside. En el futuro, no podré moralmente continuar participando en dicha contribución, pues me niego a colaborar con este enfrentamiento en el que se encuentra hoy involucrada su iglesia.

Finalmente, quiero expresarle mi repulsa, Monseñor, ante los hechos que le expongo y que lamento especialmente en estos momentos en los que la sociedad cristiana tan necesitada se encuentra de la irradiación del Espíritu Santo sobre sus dirigentes. Lamentablemente, la inspiración divina parece muy alejada de esta sede episcopal.

Cordialmente,

Dolors Caminal".