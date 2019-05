¿Sabías que el ex fraile Gabilondo, candidato del PSOE, animaba a "propagar a Cristo" con fervor de "hincha" del fútbol

Cuiesta entender la razón por la que Angel Gabilondo no hace má sgala de ello, porque hizo un trabajo notable (El ex fraile Angel Gabilondo no cita en su currículum los dos catecismos que escribió durante el franquismo).

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del próxima 26 de mayo, llamaba en uno de sus dos catecismos a "propagar a Cristo" con el mismo fervor de los "hinchas" de fútbol.

Un símil que aparece en el libro Enséñanos a amar (Ediciones Mensajero, 1969), ocultado por el ex ministro socialista en su bibliografía oficial.

"Todos habéis observado cómo los hinchas animan a su equipo; las fábricas hacen propaganda de sus productos; los partidos defienden a su presidente. De manera parecida, los cristianos, por la confirmación, propagan a Cristo; lo proclaman como auténticos testigos".

Eso señala el citado catecismo que elaboraron el propio Gabilondo y otros siete hermanos corazonistas, como reseña Segundo Sanz en OKdiario este 19 de mayo de 2019.

La otra publicación que también tiene al candidato socialista como autor es un libro de plegarias titulado Mes del corazón de Cristo. 30 celebraciones de la palabra (Ediciones Mensajero), que vio la luz el mismo año.

El 'hermano Gabilondo', que fue fraile del Sagrado Corazón a finales de los años sesenta y durante buena parte de los setenta, era muy aficionado al fútbol como recuerdan antiguos alumnos del colegio de los corazonistas en la Avenida Alfonso XIII de Madrid donde impartió clase antes de dejar el hábito y abandonar la congregación junto a otros compañeros allá por 1978.

Sin embargo, Gabilondo, natural de San Sebastián, que ingresó en el noviciado de Alsasua (Navarra) en 1966, como publicó El Mundo en un reportaje en 2009, no cita en su currículum ni sendos catecismos fechados en 1969 ni sus su experiencia profesional como profesor en Vitoria y en el colegio del Sagrado Corazón de Madrid, entre otros. Tampoco su paso por el noviciado ni sus estudios de teología pastoral en Tejares (Salamanca) y Teología Fundamental en la Universidad de Comillas de Madrid.

Tanto en su currículum como miembro del patronato de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) como el que publicó el PSOE cuando se presentó a las elecciones autonómicas de 2015, Gabilondo no da cuenta de esta etapa suya como religioso, de la que reniega. "Ya no voy a misa", confesó también a El Mundo en 2015 cuando se presentó por primera vez al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Nada antes de 1980

El que fuera ministro de Educación de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011 empieza a describir su trayectoria académica y su formación en su currículum oficial desde que se desvinculó de los corazonistas.

Así, indica que se licenció en Filosofía y Letras en 1980 en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró en 1983 con una tesis sobre el pensador alemán Georg Hegel denominada El concepto como experiencia y sistema.

Y precisa que fue profesor titular entre 1986 y 2001, pasando entonces a ser Catedrático de Metafísica de la UAM, institución de la que llegó a ser rector entre 2002 y 2009.