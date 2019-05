Cuando mandaba Franco en España, 'Fray' Gabilondo decía que los ciudadanos debían ser 'súbditos' del gobernante

La ha tomado Segundo Sanz con Ángel Gabilondo y no hay día que no le sacuda una tunda en OKdiario (¿Sabías que el ex fraile Gabilondo, candidato del PSOE, animaba a "propagar a Cristo" con fervor de "hincha" del fútbol).

Cuenta este 20 de mayo de 2019 que el cabeza de lista del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, tenía tal percepción de los jóvenes en su época como fraile que los instaba a actuar como "súbditos" de los gobernantes, todavía en el franquismo.

Así consta en uno de los dos catecismos que publicó junto a otros hermanos del Sagrado Corazón a finales de los años sesenta y que evita incluir en la bibliografía de su currículum oficial.

Ello, pese a que uno de ellos, Enséñanos a amar (Ediciones Mensajero), hasta aparece vinculado a él en calidad de "autor" en el registro oficial de la Biblioteca Nacional, como ha podido comprobar este periódico. Sin embargo, Gabilondo reniega de esta etapa.

En dicho catecismo fechado en 1969 -al igual que el libro de plegarias Mes del corazón de Cristo. 30 celebraciones de la palabra-, Gabilondo y otros siete hermanos corazonistas señalan:

"Si los que gobiernan las naciones son buenos y se entregan a su pueblo para conseguir un reinado en libertad, respeto mutuo y paz, los súbditos les deben obediencia y colaboración para luchar contra las fuerzas que se oponen a la justicia y la felicidad de las naciones".

Este catecismo iba dirigido sobre a todo a los jóvenes de la época. "Aquí no encontrarás la ‘receta' contra tus problemas y los del mundo que te rodea, que como sabes son también suyos.

Este catecismo iba dirigido sobre a todo a los jóvenes de la época. "Aquí no encontrarás la 'receta' contra tus problemas y los del mundo que te rodea, que como sabes son también suyos.

Este libro te ayudará a recordar que el amor nunca pasa de moda. Sentirás ansias de llegar a todos y te encontrarás con tus fallos y limitaciones. Pero no estás solo. Caminos con todos y Dios te quiere con los mejor de su Corazón", recoge en su introducción el libro.

Operación ‘Plus Ultra'

A este llamamiento a ser "súbditos" de los gobernantes, con la dictadura de Franco aún vigente, se suma también en el catecismo de Gabilondo un homenaje a los niños de la operación ‘Plus Ultra', a los que daba audiencia el entonces jefe del Estado.

"Cada año -relata el catecismo- leemos en los periódicos las narraciones de las hazañas de los niños que se sacrifican por su compañeros, salvan la vida a otros... Se trata de la operación 'Plus Ultra'. Quizá recordemos la foto del periódico o las imágenes en televisión en las que vemos a estos niños rodeando al Papa. Quizá resuenen en nuestros oídos todavía las palabras del Santo Padre felicitándoles y animando a todos a caminar por la senda del amor, luchando contra el egoísmo y las guerras. Estos niños han comprendido el cristianismo".

Los dos catecismos elaborados por el ‘hermano Gabilondo' y otros autores se publicaron en 1969.

La operación ‘Plus Ultra' fue una idea que nació en la cadena Ser en 1963 y que contó con el patrocinio de Iberia y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Consistía en premiar a 16 niños y niñas (10 españoles y 6 extranjeros) de procedencia "modesta" que se hubieran distinguido por haber realizado algún "acto heroico" o de abnegación infantil. Este programa se mantuvo hasta principios de los 80.

