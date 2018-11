La Librería Paulinas de Madrid presenta 'Cuida con amor tus estrellas' de Miguel Ángel Mesa Bouzas

(Librería Paulinas de Madrid).- El próximo miércoles 14 de noviembre, la librería Paulinas presentará el libro "Cuida con amor tus estrellas", escrito por Miguel Ángel Mesa Bouzas. Tendrá lugar en la librería Paulinas, calle San Bernardo, 114. A la 18,00 horas.

Estas páginas ofrecen una cuidada y sugerente relación de textos muy diversos, que pueden servir para la reflexión y la oración personal y comunitaria, para las más diversas celebraciones, para compartir con los amigos…

El libro se compone de varias temáticas, pero todas están interrelacionadas, son transversales, unas se entrelazan con las otras, pues si no fuera así le faltaría algo esencial a cada una de ellas.

El lector o lectora encontrará aquí varios credos, la mayoría desde una perspectiva cristiana, pero muy abiertos, porque la fe que no crece y avanza cada día se va apagando. Por eso no se debe detener, sino irse modificando en el contacto con la realidad, con la vida de fe de otros creyentes, o con personas que no pertenecen a ninguna religión, pero que poseen una profunda fe en el ser humano y su dignidad, en el amor por la naturaleza y la vida.

También se hallarán paráfrasis de padrenuestros (sin desmerecer en absoluto el Padrenuestro que enseñó Jesús, que es una oración inigualable, que tendrá plena vigencia siempre), porque si ponemos en palabras de hoy algunas oraciones de ayer, se pueden entender mejor y aterrizar con más claridad y mayores posibilidades de que nos lleguen más adentro, nos motiven y comprometan.

