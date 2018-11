Vicente Esplugues: "Me gusta la conversión pastoral que sueña el papa Francisco"

(PPC).- Llega a las librerías el ‘Evangelio popular 2019' de PPC: en un formato cómodo y sencillo, el texto litúrgico oficial del evangelio diario (así como el salto del día y las referencias del resto de lecturas) con un comentario para la reflexión personal y en grupo. El autor de los comentarios es el sacerdote Vicente Esplugues.

Sacerdote ‘youtuber' y ‘heavy'

Vicente Esplugues (Valencia, 1970) es sacerdote misionero del Verbum Dei. Ha desarrollado su ministerio pastoral en destinos tan dispares como Venezuela, Camerún o Palma de Mallorca. Actualmente es el vicario de la Parroquia Nuestra Señora de las Américas, en Madrid.

Tiene su propio canal de YouTube, ‘01Americas', donde publica vídeos con sus homilías dominicales y otras reflexiones que comparte en su parroquia. También, participa en el programa ‘Esto me suena', de Radio Nacional de España, con una sección llamada ‘Sotana metálica', en la que pone música de rock y heavy metal, y habla de diversos asuntos relacionados con la vida.

"Durante mucho tiempo, parecía que la Palabra de Dios pertenecía solo al clero, o a un grupo reducido de sabios y teólogos. Y lo más cierto es que Jesús tiene como principales destinatarios a la gente sencilla", recordaba Esplugues en una reciente entrevista en Vida Nueva,

Así, los comentarios al ‘Evangelio popular 2019' los ha planteado como "reflexiones sencillas que nacen de un ambiente de oración. Me he puesto a los pies del Señor y he intentado escuchar con la mente y el corazón lo que la Palabra dice a nuestras vidas. Y he expresado con sencillez lo que entendía de las lecturas de cada día".

"Para evangelizar -añade- hay que tener un corazón ardiente como el de los discípulos de Emaús, una experiencia de haber recibido por pura gracia, por puro amor, la plenitud de misericordia y de sentido que ofrece Cristo. Es dar gratis lo que gratis se recibe.

"Revisar la oferta de la Iglesia al mundo"

Del Evangelio, Esplugues se queda con el pasaje de las Bienaventuranzas: "Esa es la biografía existencial de Jesús, a la que nos invita a adherirnos como forma de tener una vida abundante y plena".

De Francisco se queda con su llamada a la conversión pastoral: "Me gusta la conversión pastoral que sueña el papa Francisco para toda la Iglesia. El revisar continuamente toda la oferta que la Iglesia lanza al mundo, y desear que sea cada vez más fiel a las enseñanzas del Maestro. La Palabra es, en última instancia, el elemento inspirador de toda la vida de la Iglesia, y el mejor criterio de discernimiento: ‘Haz esto y vivirás'".