Miguel Ángel Mesa: "En los medios solo nos enseñan las malas noticias, pero es mentira. También las hay buenas"

(Cameron Doody).- La Librería Paulinas de Madrid acogió la noche de este miércoles la presentación del nuevo libro del bloguero de RD Miguel Ángel Mesa Bouzas, 'Cuida con amor tus estrellas. Orar, vivir, compartir'. Un libro que, como la obra de Miguel Ángel en general, "nos ayuda a rescatar lo inédito, a acoger la bienaventuranza de la 'vida común' desde la gratuidad y la Buena Noticia que porta dentro", en palabras de la religiosa y activista social, Pepa Torres.

"¿Por qué 'Cuida tus estrellas'? Porque nos tenemos que cuidar, y a los que tenemos a nuestro alrededor y al entorno vital en el que nos movemos", dijo Miguel Ángel, de modo de explicación de su título. Un título que va acompañado con el sugerente subtítulo 'orar, vivir, compartir', como invitación a "hacer una pausa en algún momento, para dejarnos impactar por la realidad", animó el autor. "Que las cosas no nos pasen, sino que nos traspasen", prosiguió Miguel Ángel, ya que la aventura de la vida se trata de "seguir caminando y ayudar a caminar a los demás". Eso es, "ayudar a vivir de otra manera, compartiendo lo que somos y lo que tenemos con los demás". A lo mejor suena demasiado idealista, "pero yo pido lo imposible", recalcó Miguel Ángel.

¿En qué consiste el libro, así pues? En primer lugar, hay paráfrasis del Padrenuestro. Para "poner el Padre Nuestro en palabras que se entiendan", insistió Miguel Ángel, "y en diferentes contextos". Hay oraciones del "Padre Nuestro del cuidado", por ejemplo, o del "Padre y Madre nuestra, Plenitud de la Vida". Luego, en el libro también hay varios Credos, "porque tenemos que creer, y todo el mundo cree en algo, sea en Dios, en el ser humano, o en una causa, o en la vida". "Creo que la utopía es posible", reza uno de estos Credos.

En tercer lugar, el libro recoge textos de "alabanza, agradecimiento y celebración", tanto "religiosos" como no. Porque, como hay preguntado Miguel Ángel, "¿quién no se siente llamado a dar gracias a alguien o a compartir algo con él: a celebrar los años, el verano, la primavera?". Luego, otro apartado en el tomo son textos en torno a la idea de "la fe y la vida son indisolublemente unidas", ya que "no se puede separar el alma del cuerpo ni la fe de la vida".

Otra idea clave en 'Cuidar con amor tus estrellas' es la de la "mística cotidiana", que como explicó Miguel Ángel, se trata de tener "las manos, ojos y oídos siempre abiertos". "Debemos escuchar las alegrías, los gemidos, los dolores y las esperanzas de la gente", explicó el autor, y todo esto en aras de "construir una nueva espiritualidad" verdaderamente encarnada. Una nueva práctica ésta del "arte de vivir en paz y armonía con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea". Expresión privilegiada del cual es la poesía de la que el libro bebe profundamente en la sección "rumores de lo inefable".

El tomo, por último, recoge algunas cuantas meditaciones sobre la solidaridad bajo el subtítulo "esperanza para un mundo mejor". Una solidaridad que es nada menos que la puesta en práctica de esta "nueva espiritualidad" tan enraizada en el carácter divino de lo cotidiano. Son reflexiones en las que ocupa un lugar destacado el ‘obispo de los pobres', Pedro Casaldáliga, para que el lector se sienta estimulado, como este profeta, "a no cerrar las puertas de su corazón".

En fin, 'Cuida con amor tus estrellas' es un proyecto que intenta inyectar "una pequeña luz de esperanza" en el mundo tan lleno de preocupaciones y decepciones como es el en el que vivimos hoy día. "En los medios solo nos enseñan las malas noticias, pero es mentira", dijo el autor. "También las hay buenas".

Y es que en medio de las nubes tan oscuras en nuestro horizonte que tanto oscurecen la dignidad de tantas y tantos -mujeres, inmigrantes, pobres, por mencionar solo algunos- "todavía hay esperanza: para el encuentro unos con otros, para ayudar, para caminar, para cambiar, para sonreír, para comprometernos con tantas cosas", recalcó Miguel Ángel, como un verdadero testigo -y su libro lo demuestra- de que las cosas no están tan malas como los medios nos intentan convencer.

Para saber más acerca del libro, pincha aquí:

Miguel Ángel firma ejemplares de su libro