(Antonio Aradillas).- Un buen resumen de cuanto es, contiene y pretende expandir el nuevo título de la colección "Actualidad" de la editorial PPC, titulado "El hecho religioso diario", la describen las siguientes palabras de su autor:

"Se ha dicho que la lectura del periódico es la oración matinal del hombre contemporáneo. Y Karl Barth decía que, para hacer teología, hay que tener en una mano la Biblia y en la otra el periódico. Los autores de la primera pusieron por escrito y con la inspiración del Espíritu Santo, las acciones maravillosas realizadas por Dios a favor del antiguo pueblo de Israel, o de la primera comunidad cristiana. Los del segundo, el discurrir de los días, agitados o pacíficos, productivos o estériles, felices o desdichados, en cualquier rincón del mundo",

"Trazos de periodismo cultural" es el subtítulo que explica y desarrolla más aún la actualidad del libro, de Jorge Juan Fernández Sangrador, ex director de la BAC y de Publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, vicario general de la diócesis de Oviedo y ex director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia, a la vez que director de la revista de este nombre.

Totalmente de acuerdo con la idea del libro, de que el periódico, en su diversa pluralidad actual de versiones técnicas, es y hace oración y, por tanto, Iglesia. Tanto a las homilías, como a la predicación en general, y a la oración comunitaria o particular, las noticias les son absolutamente necesarias. Diría que imprescindibles. Vivir o estar, fuera del mundo, o "en el mejor de los mundos", ajeno a cuanto ocurre en él y a lo que Dios nos dice a través de los acontecimientos, buenos o no tanto, y del signo que sean, no es propio de los seres humanos y menos de quienes se profesan cristianos. El periódico es hoy, y por excelencia, libro de piedad y de oración. Manual de vida religiosa. Dios, en Cristo Jesús, -su Verbo-Palabra-, nos habla mediante las noticias.

Creo que no está ya lejano el día en el que, algunas de las lecturas que configuran la enseñanza de la Iglesia en las celebraciones eucarísticas, sean otros tantos extractos de las principales informaciones y comentarios suministrados por los medios de comunicación social e interpretados a la luz de la teología y la liturgia. Sin actualidad, la liturgia y la proclamación de la palabra de Dios, carecen de sentido. Información es formación siempre y en todos los ámbitos, también en el religioso.

Tal hecho captado y expuesto en los capítulos de las 326 páginas del nuevo libro de PPC, contribuirá a la feliz y constructiva edificación- educación de la fe de los potenciales lectores.

Una buena idea y una buena realización por parte del autor, a las que posiblemente les sobran algunos tecnicismos, académicos o no, para que su lectura sea más comprensible. Tener que leer el libro acompañados casi permanentemente del diccionario, y además, en diversos idiomas, no siempre resulta factible y cómodo, aunque enriquecer el léxico sea -debiera ser- también uno de los compromisos que los autores hayan de afrontar y cumplimentar, por exigencias de su profesión, ministerio u oficio.

¡"En esta colectánea de artículos, se ha abordado la cuestión religiosa desde diversas vertientes. No podría ser de otro modo. Puesto que esta es una piedra preciosa: bruñida, brillante y facetada. Pero no es igualmente apreciable para todo el mundo, aunque su belleza sea rutilante e incuantificable su valor"¡