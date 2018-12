Ginés García Beltrán: "El hecho religioso sigue teniendo un peso de autoridad moral en la sociedad española"

(ACdP).- El Colegio Mayor Universitario de San Pablo acogió la tarde del 28 de noviembre la presentación del libro 'El hecho religioso en España hoy. Del nacionalismo al pluralismo religioso', obra del propagandista, periodista y profesor de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano, y el profesor José Ignacio Urquijo. El acto contó con la presencia del consiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y obispo de Getafe, monseñor Ginés García Beltrán.

Fue el propio monseñor García Beltrán quien señaló que el libro trata sobre "la importancia que aporta el hecho religioso en España, su significatividad y su credibilidad". En este sentido, el consiliario de la ACdP destacó que "el hecho religioso sigue teniendo un peso de autoridad moral en la sociedad española". Para finalizar su intervención apuntó que "la obra es una mirada objetiva y agradecida al pasado, una mirada de agradecimiento y sin añoranza a la aportación de la Iglesia a la Transición española".

Por su parte, José Ignacio Urquijo destacó que a pesar de los intentos de secularización de Occidente, esto no ha provocado "un importante aumento de ateísmo, pero sí un aumento de una religiosidad transformada, individualista y en ocasiones mezclada". El socio de la ACdP, José Francisco Serrano, subrayó que el libro refleja que en Europa se está desarrollando un proceso de secularización distinto al del resto del mundo, pues "no se está produciendo la desreligiosidad de la sociedad y en cambio se está mutando la práctica y la forma de entender la religiosidad. La sociedad española ha podido dejar de ser católica pero no ha dejado de ser religiosa".