Vuelve el 'Ciclo C' de Cortés

Fue un éxito hace seis y tres años y ahora, cuando el tiempo litúrgico vuelve a coincidir con el 'Ciclo C', Herder y RD vuelven a relanzar el magnífico Evangelio de cada día a golpe de viñeta elaborado por el hermano José Luis Cortés. Con una viñeta para cada día. Una forma única de rezar y reir en el nuevo año litúrgico que ahora arranca. En papel y epub.

El Ciclo C es un recorrido por el Evangelio a través de las lecturas de la misa, en la colección de Religión Digital en Herder. Eso sí, con la mirada única e inconfundible de este autor e ilustrador que no deja indiferente. Por primera vez, se "viñeta" el Evangelio de cada día.

En palabras de Cortés: "Este no es un libro «piadoso», porque, a mi juicio, el Evangelio tiene poco que ver con la piedad (y mucho con las cosas reales y concretas); tampoco es teología, o por lo menos no al estilo tradicional, aunque naturalmente expresa -ojalá con claridad- la visión que un servidor tiene de las cosas «teológicas» a estas alturas (¿o bajuras?) de mi vida. Para la catequesis podría valer, aunque dependiendo de lo que cada uno entienda por catequesis. Pero se trata, sobre todo, de la meditación de un pobre cristiano que quiere dialogar con los hermanos de su comunidad cristiana. En algunos momentos, con la dulzura y el agradecimiento de quien se siente acogido y querido; en otros, con la humildad de quien se siente perdonado a pesar de todo; y en otros, incluso, con coraje, porque los cristianos no somos capaces de emocionar suficientemente a la gente con el mensaje de Jesús y su propuesta de vida total. En cualquier caso, he querido que fuera un libro alegre".

Los cientos de dibujos que aparecen en El Ciclo C han sido realizados expresamente para este libro, y no han sido publicados con anterioridad.

