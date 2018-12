X. Pikaza Ibarrondo y V. Haya Segovia, Palabras originarias para entender a Jesús. Comentarios evangélicos desde el griego, el hebreo y el arameo a las principales festividades del año, Colección Fuente, Editorial San Pablo, Madrir 2018, 392 págs.

Jesús hablaba arameo, pero leía y citaba la Torá en hebreo, y sus palabras nos han llegado en griego. Estas tres lenguas tienen, por tanto, mucho que decirnos acerca de él.

X. Pikaza y V. Haya, pensadores y amigos, han querido escribir un libro distinto en el que han dado un papel importante las "tres lenguas de Jesús", para ello han seleccionado cuarenta palabras/sentencias de Jesús expuestas y comentadas a partir del texto oficial (griego) de los evangelios, interpretado desde el fondo hebreo y recreado desde el arameo, en un contexto semita más amplio en el que también se contempla el idioma árabe, para que se conozca mejor a Jesús.

Este libro ofrece así una lectura abierta y plural «a cuatro manos» (cuatro lenguas), proponiendo a los lectores y amigos una versión universal y sorprendente de lo más esencial del Evangelio. Es un libro que los autores dedican a sus madres, la de Pikaza ya difunta, la de Haya aún viva (a.D.g.), para ofrecerles su testimonio de amor a Jesús, comentando los evangelios más significativos de los domingos y fiestas más importantes del años.

Son evangelios que ellas (las madres) han sabido y saboreado año tras año, y que ahora, sus hijos, filólogos y creyentes, ofrecen a sus amigos y lectores, comentando los textos desde la sabiduría originaria del hebreo y el griego, del arameo y del árabe, no sólo para entender, sino también para "amar" a Jesús, dando así testimonio de su profecía mesiánica en un mundo donde el aliento de Dios vincula a judíos, cristianos y musulmanes.

No es un libro sobre ecumenismo, sino un libro ecuménico; no trata del diálogo, es diálogo; no habla del amor de Dios, es un libro de amor,amigos, para amigos de Jesús.

Hace unos años, V. Haya y X. Pikaza habían escrito un Diccionario de las Religiones Monoteístas. Ahora, con la sabiduría de fondo de aquel diccionario, abren juntos un camino de entendimiento y compromiso de vida, con unos comentarios evangélicos a las principales festividades del año Cristiano. Sigue el prólogo del libro.

