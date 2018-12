Padre Ángel: "Los jóvenes no sólo tienen que soñar, también tienen que actuar"

(Pablo Martín).- La iglesia de campaña situada en la calle Hortaleza de Madrid ha acogido ayer tarde la presentación del libro "La sabiduría de los años", editado en España por Mensajero.

El acto, moderado por José Manuel Vidal, director de Religión Digital, contó también con la participación del Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz y de Miguel Ángel Boronat, psiquiatra jubilado, y una de las voces de este libro.

Este volumen, "tan grande por fuera como por dentro", según Vidal, recoge las experiencias vitales de 84 hombres y mujeres mayores (cuatro de ellos españoles). Es un libro coral que recoge lecciones de vida de hombres y mujeres de todo el mundo, entre los que se encuentra el director de cine Martin Scorsese, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018, el vallisoletano Chus Landáburu, futbolista, y la leonesa María Dolores de Guevara. Se trata de una propuesta editorial del Papa Francisco como parte de un proyecto global para una alianza entre jóvenes y mayores y frenar "la cultura del descarte del anciano".

Miguel Ángel Boronat es un psiquiatra de Valladolid que cuenta cómo la fe de sus padres en la Providencia les ayudaba a continuar en los momentos de mayor dificultad. El Padre Ángel, por su cuenta, relata el día en que tuvo que ayudar a salvar la vida de su hijo adoptivo. Ambas experiencias les han acompañado a lo largo de sus respectivas vidas y les han enseñado valiosas lecciones que comparten con el lector.

Vidal preguntó a los participantes sobre la soledad, la profecía de los mayores, las relaciones intergeneracionales, los mayores y las tecnologías, sobre el Papa Francisco y otros muchos temas. Para Boronat, la exclusión social a la que se someten los mayores, no solo es responsabilidad de los jóvenes: "nosotros hemos ayudado a construir un mundo en que priman la eficiencia y la rapidez. Y un joven de 20 años es más rápido que yo".

Para el Padre Ángel, la tecnología ha ayudado a muchos mayores a salir de la soledad. Los móviles, internet y otros dispositivos "son la única manera que tienen muchos abuelos de comunicarse con sus nietos".

Pero, ¿cuál es la función de los ancianos en la sociedad? ¿Tiene que ser su presencia y palabra una voz profética? ¿Son los ancianos profetas y los jóvenes los que sueñan? Boronat cree que es importantísimo que las personas mayores ayuden a otros a ver lo que no quieren ver: "la denuncia cuesta, por eso a veces no se quiere escuchar. Tenemos que ayudar a otros a soñar, lo cual a veces implica reconocer el fracaso propio. También tenemos que ir junto a los otros, porque ir con otros es lo único que nos salva".

Aunque según el Padre Ángel, no son solo los jóvenes los que sueñan "los mayores también sueñan. Quien no sueña es que está muerto. Además, los jóvenes no sólo tienen que soñar, también tienen que actuar".

Si se le pide un consejo a Miguel Ángel Boronat, se limita a decir que "solo desde el Amor se puede vivir. Y el amor no es llenarse de cosas, sino vaciarse". Por su parte, el Padre Ángel habla de la felicidad y su obsesión por que las personas sean felices: "yo solo quiero que mi hijo adoptivo, Josué, sea feliz, porque yo he visto a muchos niños tristes".

