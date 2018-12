(Antonio Aradillas).- Los tiempos en los que estamos, somos y nos movemos, son, en general, verdadera y preocupantemente inciertos. La incertidumbre -"duda o falta de certeza, (conocimiento seguro y claro que se tiene de algo), ansiedad o inquietud"- define con filosofía, estadísticas y experiencias propias y ajenas, ideas, sentimientos y comportamientos de muchos. Cuando el problema tiene su origen, se desarrolla y se centra en torno a la fe, la seriedad se acrecienta, con consecuencias personales y colectivas extremadamente onerosas, hasta llegar a afectar a la misma vida y a sus principales razones de ser.

De ahí la oportunidad de la publicación del nuevo libro de la editorial "San Pablo", con sus densas 620 páginas, con el título orientador y preciso de "La fe en tiempos de incertidumbre", y el subtítulo de "Teología para dar que pensar". Y es que, donde no hay teología de la buena, o esta "no da que pensar", a consecuencia de las rutinas de siempre, medias verdades o verdades a medias, falta de rigor o de actualización, no es posible la fe y menos su crecimiento, pese a que las incertidumbres alarguen aún más las distancias y ahonden en mayor proporción los obstáculos de los caminos terrenales o espirituales.

Las siguientes palabras diagnostican la realidad de tan serio problema: "Desde hace ya tiempo, las sociedades europeas están sometidas a vertiginosas transformaciones que condicionan también la experiencia religiosa. Hombres y mujeres se sienten tentados por el individualismo, empujados hacia la indiferencia, mientras la imagen de Dios se les hace borrosa y confusa. La transmisión de la fe se ha convertido así en una tarea ardua y complicada. ¿Es posible creer hoy, en tiempos de incertidumbre y de búsqueda afanosa de sentido?"

El encargado de afrontar tema de tanta importancia en esta ocasión, está equipado de autoridad y cultura para hacerlo con tino y pedagogía suficientes. "a la orden de día" y al alcance de muchos. Antonio Jiménez Ortiz intenta hacerlo, "con esta síntesis de fe cristiana escrita con claridad y con precisión, en calidad de sacerdote salesiano, profesor emérito de Teología Fundamental de la Facultad de Teología de Granada, que ha compaginado su larga actividad docente y de investigación con la formación al presbiterado de jóvenes, y con un compromiso constante en la pastoral juvenil y universitaria".

Aseguro que no son pocas las certidumbres religiosas, y de las otras, de las que está en disposición, y manifiesta poseer y suscitar el autor del libro, pletórico de conocimientos bíblicos, teológicamente serios y convincentes. De entre sus nueve partes o capítulos, personalmente recomiendo la atenta lectura de los dedicados a la Iglesia y al "Más allá":

"Lo decisivo es la fe, la confianza última en la ternura infinita de Dios, en la fidelidad a su amor, que no abandonó a su Hijo Jesús en el poder de la muerte y que, por su resurrección, colmará nuestro anhelo de vida, de una vida plena para siempre, en comunión con todos aquellos que a la largo de la historia, de una u otra forma, han esperado aunque sea obscuramente la llegada de unos cielos nuevos y de una tierra nueva, donde sean posibles, al fin, la paz, la ternura, el amor ansiados desde siempre por todo corazón humano".

