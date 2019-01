(Antonio Aradillas).- Con autoridad -"crédito que se da a algo en una determinada materia por su mérito o por su fama"-, docencia, sabiduría, conocimiento y vivencia de las realidades temporales y espirituales, Xabier Pikaza emplaza a los potenciales lectores de su nuevo libro -"Dios o el dinero- Economía y Teología", con estas magistrales palabras: "Repase el índice quien desee conocer mejor los temas y prepárese, si quiere, a recorrer la historia más fascinante y arriesgada (actual y futura) de la Biblia en perspectiva de dinero".

La síntesis -resumen del índice y de su contenido se describe sucintamente en la primera de las solapas, de esta manera:

"En este libro se presenta un recorrido prácticamente completo por la historia y teología económica de la Biblia, no solo en perspectiva del pasado (saber de donde venimos), sino también de futuro: a donde nos puede llevar la oposición que Jesús establece entre Dios y Maimón/dinero, en un momento clave como el nuestro, ya en pleno siglo XXI".

Al libro "Dios o el dinero" lo avalan el subtítulo -"Economía y Teología"-,así como la editorial "Sal Terrae" acogida y tutelada con el preceptivo "Imprimatur" del obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, firmado el 7- 9-2018, en su internacionalmente conocida y reconocida colección "Presencia Teológica".

Difícilmente el papel de las 590 páginas de las que consta el libro podría haber tenido otro destino tan noble, evangelizador y cristiano como el empleado en su confección al servicio de los interesados en el tema, quienes, por definición, no solo son -serán- los cristianos, sino todo aspirante a ser y a ejercer de persona, miembro responsable y activo de la comunidad a la que se pertenece, con adjetivaciones o sin ellas, sean religiosas, políticas, sociales o de cualquier otro tipo y consideración.

De Xabier Pikaza, refieren las historias eclesiástico-universitarias, que "es experto en Biblia e historia de las religiones, ha sido profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca (1973-2003) y se ha interesado por los temas vinculados con Dios y la realidad social, como muestran varios de sus libros: "Evangelio de Jesús y praxis marxista", "Sistema, libertad, Iglesia e Instituciones del Nuevo Testamento", "Antropología bíblica", "Historia de Jesús", "Gran diccionario de la Biblia" y otros.

Quienes lo seguimos y conocemos limpia y generosamente, y con capacidad suficiente para el asombro, me limito a referir que Xabier es ante todo, una buena persona, intachable cristiano, con los pies en el suelo, es decir, en el cielo, nada partidario de la Iglesia "oficial", jerarquizada y burócrata, pobre entre los pobres, ferviente amigo de RD y de otras siglas post- conciliares y sagradamente "franciscanas", ex padre descalzo en Órdenes redentoras de cautivos en tierras de misiones y en otras, poco devoto -alérgico- a los "Nihil Obstat", decidido defensor de que también los "Reyes Magos" fueron y son "Magas", con referencias dinerarias solo las semánticas y las indispensables referidas y contenidas en la Biblia, pero no en las entidades bancarias y menos a su nombre, aspirante a "santo sin retablo", maestro y discípulo, o discípulo y maestro a la vez, y además, y gloriosamente, poeta. Poeta de verdad y por encima de contingencias y catalogaciones profesionales humanas y "divinas".

En la actualidad Xabier reside en la Comarca de las Villas, en el pueblo de San Morales, a una veintena de kilómetros de la capital salmantina, cuyo censo vecinal es hoy de 203 habitantes, con perfiles de torreones y cigüeñas y en cuya fiesta patronal de San Bartolo se corren vaquillas en la Plaza Mayor, con su fuente, algunas casas de adobe, sin faltar a la cita festiva los churros y paellas populares.

Precisamente en San Morales, el día uno de mayo del 2018 firmó el prólogo de su "Dios o el dinero", dedicado a "todos los que me han acompañado desde hace cincuenta años en esta gran travesía económica (en los planos de vida, estudio y enseñanza), y en especial a Mabel, que resuelve de manera comprometida y sabia, con gran solidaridad, el tema de los sufridos dineros de la economía de la casa". (Con el correspondiente "Nihil Obstat", Xabier permite que también yo subscriba tal dedicatoria y cita particular y entrañable).

