(Antonio Aradillas).- El día 26 de julio del pasado "año del Señor" 2018, terminó de escribir las 450 del libro "Conversaciones con Jon Sobrino", mantenidas con Charo Mármol, que acaba de publicar la editorial PPC.

Y las últimas palabras del texto son estas:

"Sigue siendo muy real para mí que Jesús es una buena noticia y que caminar con él es algo bueno. Lo que me queda muy claro es que caminar con el Dios de Jesús, hay que caminar con Jesús, con Monseñor Romero, con Ellacuría y con hombres y mujeres que son buenos seres humanos. Las tres características para hacerlo son "con humildad" (sin aspavientos y sin preocuparnos mucho de nosotros mismos), "con esperanza" (especialmente para los otros, los pobres y los oprimidos) y "con agradecimiento" a tanta buena gente como ha ido saliendo en estas conversaciones; a Jesús porque no se avergüenza de ser menor que los ángeles y de llamarnos hermanos, y a Dios que carga con nosotros "misteriosamente" como todo lo que él hace. Y bueno es caminar con Charo Mármol a quien agradezco mucho su empuje, su paciencia y su amistad".

De Jon Sobrino describen los manuales de historia eclesiástica, que es jesuita, licenciado en Filosofía, con una maestría en Ingeniería Mecánica, doctor en Teología, ejerciendo su docencia en El Salvador, en la Universidad Centroamericana "José Simón Cañas" de la que fue su Rector. De entre los títulos de sus libros subrayo los de "Cristología desde América Latina", "Resurrección de la verdadera Iglesia de los pobres", "Lugar teológico de la Eclesiología ", "Jesús en América Latina", "Mons. Romero", y "El principio misericordia"... En la actualidad es presidente de la "Asociación Centro Mons. Romero".

De su conversadora Charo Mármol Martínez cabe decir que toda su vida está dedicada al mundo de la comunicación, que trabajó en la revista "Crítica", que durante diez años coordinó el departamento del Comité Ejecutivo de "Manos Unidas", con visita personal a los proyectos de desarrollo de los países del Sur, siendo en ellos en los que descubrió el mundo de la pobreza y de la exclusión, y una Iglesia comprometida con los empobrecidos y con la justicia. Ejerció como directora de "Alandar" y en Televisión Española realizó con Carmen Sarmiento las dos series de "Los Excluidos.

En el prólogo de sus "Conversaciones con Jon Sobrino" destaca estas palabras del teólogo:

"En Jesús, los pobres son los destinatarios del reino de Dios y que ese Dios, no otro, era la realidad última a la que yo daba vueltas. Es el Dios que se expresó con las palabras: "He escuchado el clamor de mi pueblo y he bajado a liberarlo". En palabras de Miqueas:"Escuchen de una vez por todas lo que es bueno y lo que deseo de ustedes: que practiquen la justicia, que amen con ternura y que en la historia, caminen humildemente con su Dios".