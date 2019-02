José Manuel Montaner: "Las personas con discapacidad saben señalarnos, sin discursos ni palabras, dónde está Cristo"

(J. Bastante).- 'Campeones' ha sido la película triunfadora de los Goya. Un canto a la diversidad y a la acogida de las personas con discapacidad. Un trabajo que también se está llevando a cabo en la Iglesia. El sacerdote valenciano José Manuel Montaner acaba de publicar 'Discapacidad y magisterio', su tesis doctoral, en la Universidad Católica de Valencia.

El volumen, que cuenta con el prólogo del cardenal Cañizares, pone en diálogo la Convención de la ONU sobre las Personas con Discapacidad y los magisterios de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

¿Cómo surge la idea de esta tesis?

La temática de la tesis surge en el despacho parroquial. Por las tardes estoy en el despacho parroquial bastante tiempo. Un día se presentan unos padres a comentarme la situación que están viviendo. Y me preguntan ¿qué dice la iglesia sobre las personas con discapacidad? Empiezo a decirles una serie de cosas y me contesta el padre que eso son tópicos y lo de siempre. Ante esta respuesta no puedo más que pedirle tiempo para poder averiguarlo. Poco a poco voy descubriendo cosas y compartiéndolas con la familia, con la que sigo teniendo relación (de hecho el hijo está muy contento con la publicación de este libro porque como dice "habla de mí y me ayuda a mí") y vienen a la parroquia. Al darme cuenta de los hermosos textos que aparecen y tan numerosos veo que esto hay que ordenarlo y tras pensarlo y al pedirme mi Arzobispo de entonces que hiciera a tesis, vi que era el tema adecuado.



¿Cuál es la palabra o palabras claves de la tesis?

Diálogo, todos los derechos, magisterio, defensa, dignidad, vida de fe todo lo relacionado con la formación cristiana. Quisiera decir que no es ninguna crítica a ningún documento sino más bien un diálogo entre los documentos de la legislación internacional, nacional y autonómica de forma especial la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas y el magisterio de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Pretende ser una contribución desde este campo a ese diálogo al que tanto nos invita el Papa Francisco.

¿Qué le dirías a unos padres con hijo discapacitado que quieren acceder a la catequesis (cualquier nivel) y están preocupados por lo que entenderán, sentirán, etc... ?

En primer lugar sería fundamental como dicen los Papas, la acogida a la familia. En ocasiones nos falta aprender de Jesús como nos acoge. A veces por las prisas y sin mala fe, acogemos al otro no con desinterés sino con mucha rapidez. Y se nos olvida cómo nos acoge a nosotros Jesús. En segundo lugar les escucharía para que expresaran su necesidad y ya tras esa escucha y acogida plantearíamos qué es lo que necesitan. Hecho esto les invitaría a que vinieran y trajeran a su hijo a la catequesis. La misma Catechesi Tradende, ya el Papa San Juan Pablo II nos recordaba el derecho a la formación en el "misterio de nuestra fe" (4), y el DGC en el 189 habla de la importancia de la formación de las personas con discapacidad en los misterios de la fe y la importancia de adaptar los contenidos de la fe y la catequesis a distintas modos y formatos para que las Personas con Discapacidad puedan entender.



¿Con que medios se cuenta?

Creo que aquí nos queda mucho camino por recorrer. En España algunas diócesis, sobre todo algunas parroquiales "por necesidad" están trabajando la cuestión. Algunas diócesis ya tienen o van realizando sus materiales pro queda mucho por hacer. La Iglesia que camina en EE.UU o en latinoamerica (Chile, Argentina, México), nuestros hermanos Protestantes nos llevan la delantera. En Chile por ejemplo la Universidad Católica de Chile ha preparado unos materiales para catequesis de personas con discapacidad intelectual y unos videos con la biblia para personas con dificultades visuales y auditivas. Así acercan la Palabra de Dios a las personas con estas dificultades. Es un reto que las comunidades cristianas tenemos que asumir y servir a esta realidad que se nos presente. Mi experiencia me dice que muchas veces es más la voluntad de acercarnos a la realidad de la persona, que dar grandes soluciones, pero es necesario que vayamos dando respuesta a la formación integral en la fe (no hablo solamente de la catequesis) sino de la participación activa en la vida parroquial de las personas con Discapacidad y su familia.

Esta tesis que Usted ha escrito, ¿sirve realmente para los problemas de las personas discapacitadas hoy? ¿En qué?

La verdad es que creo que sí, pero eso lo tendrán que decir las familias que lo lean o lo vean. Porque al fin y al cabo lo que se ha hecho o pretendido hacer es poner voz y orden a lo que dice el magisterio y creo firmemente que leer y reflexionar sobre algunos documentos pueden ayudar mucho a las familias, a los propios colectivos e incluso (y me incluyo yo) a los sacerdotes para saber en muchos momentos cómo acompañar a esta realidad y descubrir en ellos el rostro del mismo Jesús.

¿Qué retos tiene la atención pastoral a las personas con discapacidad?

El reto más importante creo que es la integración en la comunidad parroquial de las personas con discapacidad y sus familias como miembros de la misma. De este se deriva otro como es la sensibilización de la comunidad y la implicación de la comunidad en esta pastoral.

¿Y Cómo hacerlo?

Me lo pone complicado. Si le digo la verdad no sé cómo hacerlo, pero quizá estos elementos nos podrían ayudar: La acogida

Alentar, animar y estar al lado de las personas con discapacidad y sus familias

El anuncio explícito de Jesús a las personas con discapacidad y sus familias

Anunciar, testimoniar e impulsar el evangelio de la vida

La catequesis y formación cristiana y de fe a las personas con discapacidad y sus familias (No olvidemos que como decía el Papa San Juan Pablo II es un derecho que tienen)

Participación en los sacramentos

Acceso a la palabra de Dios ( para las personas con dificultades auditivas o visuales por ejemplo entre otras) y los sacramentos.

Apoyo integral a las familias.

La discapacidad a veces se trata como un "problema social", buscamos la integración, pero ¿Qué dice de la vida de fe de estos niños o jóvenes?

Para mí son un ejemplo de fe sus familias y ellos. Saben hacer fácil lo más complicado. Saben hacer sencillo, lo más complicado y saben indicarnos e incluso señalarnos, no con discursos ni con palabras, dónde está Cristo. José Manuel personalmente se queda impresionado y sorprendido muchas veces y me gustaría que esa capacidad de sorpresa me durara siempre.