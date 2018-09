Lucetta Scaraffia: "No hay dogmas por los que una mujer no pueda ser portavoz o responsable de un dicasterio"

(J. B./Efe).- "Se necesitan mujeres en la formación de los sacerdotes". Lucetta Scaraffia, coordinadora de suplemento femenino de L'Osservatore Romano, apuntó esta receta para paliar el problema de la pederastia y del "arribismo" en la Iglesia católica.

En una entrevista con Efe, la intelectual italiana pidió un "un cambio radical en la formación de los sacerdotes" para atajar el problema de los abusos, que ha de comdnzar por el cambio "en la relación que los sacerdotes tienen con las mujeres". Para ello, es preciso "empezar a tener mujeres en una posición superior, como profesoras, conferenciantes..., así como estudiar menos teología y más historia".

"Se necesita un mayor contacto con la realidad" en los seminarios, subrayó la experta, quien arremetió contra el "arribismo" en una institución donde "los hombres ven a las mujeres como las que te quieren quitar el puesto" y por ello "no es bien visto bien el ingreso de la mujeres en las jerarquías eclesiásticas".

El problema es que "no están acostumbrados a tener a mujeres al lado. Es que ni lo piensan", añade. Sobre los pasos que está comenzando a dar el Papa, Scaraffia subraya cómo "Francisco está intentando hacer todo lo posible para romper estas resistencias, porque no hay dogmas, no hay problemas teológicos por los que una mujer no puede ser portavoz del Vaticano o responsable de un dicasterio, pero tenemos que ser las mujeres las que tenemos que reivindicar la presencia en la Iglesia".

Clara, directa, valiente. Una maravilla @LuceScaraffia: «Le donne per il Vaticano non esistono. La pedofilia? La Chiesa non ha mai affrontato la rivoluzione sessuale» https://t.co/alXjLpPKJt — Cristina Inogés Sanz (@Crisinogessanz) 8 de septiembre de 2018





Scaraffia pide al Papa que "escuche a las mujeres". "La importancia no es dar cargos a las mujeres si no escucharlas. En todas las reuniones en las que se debate sobre la Iglesia, es necesario llamar a las mujeres. Darlas la dignidad de interlocutoras", recalca la intelectual, quien añade que "no sirven 'cuotas'" en esta lucha.

Desde su suplemento, Scaraffia denunció hace unos meses las condiciones de muchas religiosas relegadas a ser las "señoras de la limpieza" en las casas de los sacerdotes, obispos, y cardenales. "Estas mujeres no se han metido a monjas para limpiar casas, sino para evangelizar", resalta.