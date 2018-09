El Papa, a los católicos letones: "Ni el régimen nazi, ni el soviético apagó la fe en vuestros corazones"

(José M. Vidal).- Tras el acto ecuménico en la catedral luterana, el Papa Francisco saluda a los católicos en la catedral de Santiago de Riga. Y ensalza la vida y la labor sobre todo de los ancianos letones. "Ni el régimen nazi, ni el soviético apagó la fe en vuestros corazones", dijo y reocnoció que, hoy, a veces, se les paga con "soledad y ostracismo", para terminar pidiendoles que, a pesar de todo, "sean constantes y no bajen los brazos".

Papa entra en la catedral y bendice a los presentes. Fue construida en madera a comienzos del siglo XIII. El Papa reza ante el icono de la Virgen.

Saludo del arzobispo de Riga

"Santo Padre, cordial bienvenida...Los fieles católicos son como un pequeño rebaño...Nuestros ancianos están aquí presentes...Hay personas que han sido perseguidas y exiliadas por su fe en Cristo...Hay jubilados que a duras penas consiguen sobrevivir...Han mantenido la fe durante el régimen ateo...Está presentes también las religiosas que se mantuvieron fieles iuncludo en la persecución...Que el Espíritu guíe su ministerio".

Texto íntegro del saludo del Papa

Queridos hermanas y hermanos:



Agradezco las palabras del arzobispo y su preciso análisis de la realidad. Vuestra presencia, hermanos más mayores, me hace recordar dos expresiones de la carta del apóstol Santiago, a quien está dedicada esta catedral. Al comienzo y al final de la carta nos invita a la constancia, pero usando dos términos diversos. Estoy seguro de que podemos sentir la voz del hermano del Señor que hoy quiere dirigirse a nosotros.





Vosotros aquí presentes habéis sido sometidos a toda clase de pruebas: el horror de la guerra, y después la represión política, la persecución y el exilio, como bien ha descrito vuestro arzobispo. Y habéis sido constantes, habéis perseverado en la fe. Ni el régimen nazi, ni el soviético apagó la fe en vuestros corazones y, en algunos de vosotros, incluso, no os hizo desistir de entregaros a la vida sacerdotal o religiosa, a ser catequistas, y a múltiples servicios eclesiales que ponían en riesgo la vida; habéis combatido el buen combate, estáis por concluir la carrera, y habéis conservado la fe (cf. 2 Tm 4,7).



Pero el apóstol Santiago insiste en que esta paciencia supera la prueba de la fe haciendo emerger obras perfectas (cf. 1,2-4). Vuestro obrar habrá sido perfecto en aquel entonces y deberá tender, en las nuevas circunstancias, también a la perfección.

Vosotros, que habéis ofrecido cuerpo y alma, que habéis dado la vida en pos de la libertad de vuestra patria, muchas veces os veis relegados. Aunque suene paradójico, hoy, en nombre de la libertad, los hombres libres someten a los ancianos a la soledad, al ostracismo, a la falta de recursos, a la exclusión, y hasta a la miseria.

Si es así, el supuesto tren de la libertad y el progreso acaba teniendo, en quienes lucharon por conquistar derechos, su furgón de cola, los espectadores de una fiesta que es de otros, los honrados en homenajes, pero olvidados en la vida cotidiana (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 234).



El apóstol Santiago nos invita a ser constantes, a no bajar los brazos. «En este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso ante el mal» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 163). No cedáis a la decepción, a la tristeza, no perdáis la dulzura y, menos aún, la esperanza.

"Hoy en nombre de la libertad los hombres someten a los ancianos al ostracismo... y hasta la miseria... El crecimiento del amor es el mejor contrapeso contra el mal... No pierdan el amor y menos aún la esperanza" Papa Francisco



Transmisión en vivo aquí https://t.co/rzDzknFd4j pic.twitter.com/RQcrUpREBC — Catholic.net (@Catholic_Net) 24 de septiembre de 2018









Terminando su epístola, Santiago vuelve a invitar a la paciencia (5,7), pero utiliza una palabra que reúne dos significados: soportar pacientemente y esperar pacientemente.

Os animo a que seáis también vosotros, en medio de vuestras familias y de vuestra patria, ejemplo de estas actitudes: soportar y esperar, las dos llenas de paciencia. Así continuaréis a construir vuestro pueblo. Vosotros, que habéis transitado muchos tiempos, sed testimonio vivo de tesón en la adversidad, pero también del don de profecía, que recuerda a las jóvenes generaciones que el cuidado y protección de los que nos antecedieron es querido y valorado por Dios, y que clama a Dios cuando es desoído.

Vosotros, que habéis transitado muchas épocas, no os olvidéis de que sois raíces de un pueblo, raíces de retoños jóvenes que deben florecer y dar frutos; defended esas raíces, mantenedlas vivas para que los niños y jóvenes se injerten allí, que ellos entiendan que «lo que el árbol tiene de florido/ vive de lo que tiene sepultado» (F. L. Bernárdez, soneto Si para recobrar lo recobrado).



Como dice la frase inscrita en el púlpito de este templo: «Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón» (Sal 95,7-8). El corazón duro y esclerotizado es aquel que pierde la alegría de la novedad de Dios, el que renuncia a la juventud de ánimo, a gustar y ver qué bueno es siempre, en todo tiempo y hasta el final, el Señor (cf. Sal 34,9).

Tras el discurso del Papa, el arzobispo invita arezar el Padre Nuestro.

"Por favor, les pido que recen por mí", ocncluye el Papa e imparte la bendición y le regala una casulla y un cáliz a la catedral letona. A su vez, el arzobispo le hace un regalo al Papa como acciín de gracias por su visita.

Terminado el acto, el Papa saluda a enfermos, y ancianos, presentes en la catedral.