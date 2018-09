Los obispos de Kerala lamentan el escarnio mediático contra el obispo acusado de violación

Si un obispo es acusado de violación, involucra a toda la Iglesia; los obispos de Kerala han pedido una investigación imparcial sin juzgar o proteger a nadie; no se puede defender ni a una ni a otra parte antes que la verdad se conozca. Son algunos de las partes claves de la declaración de la Conferencia de los obispos católicos de Kerala (KCBC) sobre el caso de Mons. Franco Mulakkal, ex obispo de Jullundur arrestado por la violación de una religiosa de las Misioneras de Jesús.

Los obispos expresan su desacuerdo sobre por cuanto sucedió y condenan el proceso mediático que se desencadenó en India. A tal propósito afirman: "Ahora que las acusaciones de molestias sexuales van contra un obispo de la Iglesia católica, algunos intereses de parte y sectores de los medios aprovecharon la ocasión para implicar a toda la Iglesia y a los obispos, sin que antes estén terminadas las investigaciones ni se hayan completado".

La cuestión del obispo acusado de haber violado a la religiosa desde 2014 a 2016 continúa estando en todos los periódicos. Ayer Mons. Mulakkal fue enviado nuevamente a la cárcel por otros 14 días. Para poder defenderse de la acusación de violencia sexual. Él ofreció su renuncia temporal, que el Papa aceptó.

Según los prelados indios, toda esta atención sobre el caso tendría un solo objetivo: "Los fieles deben saber reconocer a aquellos que, bajo la cobertura del caso, intentan desestabilizar a la Iglesia católica y hablar mal de los obispos. Éstas son personas que obran contra la Iglesia o están celosas de la misma, personas de los medios con una agenda escondida e intereses de parte y con alguna disidencia contra la Iglesia". "Debemos estar vigilando- advierten- sobre aquellos que intentan demoler a la Iglesia a través de acusaciones contra un solo individuo".

La Conferencia recuerda aquello de lo cual los periódicos no hablan, o sea que "la Iglesia es muy activa en la esfera pública a través de la educación, los servicios médicos y sociales, por no hablar luego de la inarrestable involucración durante las recientes inundaciones y de los continuos programas de rehabilitación, realizados para todos sin distinción de casta o credo".

Protesta contra el obispo Mulakkal





Por todo esto, afirman los obispos, "es injusto hacer un hazmerreír de la Iglesia sobre la base de acusaciones no probadas todavía contra uno de sus obispos, cuando mientras tanto muchos de sus obispos, sacerdotes y religiosas viven como santos". Luego subrayan que la Conferencia "pidió a las autoridades eclesiásticas actuar lo antes posible sobre la denuncia realizada por la religiosa, y dado que la denuncia ya está sometida a una investigación por parte de la policía y por el tribunal, no es correcto por parte de la Iglesia obrar en un modo temerario sobre la misma materia. Al mismo tiempo, antes que las investigaciones lleguen a su conclusión, las autoridades de la Iglesia obró sustituyendo a Mons. Franco Mulakkal en la administración de la diócesis de Jullundur [...]. Por lo tanto no está en pie la afirmación según la cual la religiosa no habría obtenido justicia por parte de la Iglesia".

En concreto los obispos piden que "la verdad salga a la luz en el tribunal", que al acusado se le dé un espacio suficiente para defenderse y si considerado culpable, le sea aplicada la justa pena. Luego reafirman: "Sea donde esté la razón, el hecho que algunos sacerdotes y religiosas manifiesten en las calles y desprecien hasta los sacramentos, causó mucho dolor en quien ama a la Iglesia. Esperamos que los miembros de la Iglesia y el público comprendan que su obrar no está en línea con los valores cristianos, los intereses legítimos de la Iglesia católica y ni siquiera con los estatutos de su congregación religiosa".

(RD/AsiaNews)

