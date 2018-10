Católicos LGBT reclaman al Sínodo plena igualdad en dignidad y derechos

(Cameron Doody).- Este lunes empezó en Roma el Sínodo de los Jóvenes. Para aprovechar este gran acontecimiento en la vida de la Iglesia, Equal Future ("Futuro igual"), una coalición de un centenar de grupos de católicos LGBT en más de 60 países, ha presentado una campaña a través de la cual los fieles gays pueden ponerse en contacto con su delegado a esta cumbre de obispos de todo el mundo para hacerles llegar sus experiencias como creyente homosexual.

"Es una oportunidad para subrayar el daño" que los católicos hacen a menudo a los homosexuales tanto dentro como fuera de la Iglesia y "hacer a la gente reflexionar sobre qué quiere hacer al respecto", dijo un representante de la campaña, Tiernan Brady, presentando la misma en las páginas del National Catholic Reporter. El propósito, continuó el irlandés, es aprovechar un momento "que solo se da una vez por generación", como es un Sínodo -"lo más parecido que tiene la Iglesia a un proceso democrático"- para que la jerarquía haga un verdadero examen de conciencia acerca de cómo la Iglesia trata al colectivo gay, transgénero y queer.

Subrayando que con esta iniciativa Equal Future no pretende empezar una discusión "gay versus Dios", Brady explicó que más bien se trata de "la realidad del daño que se está haciendo a gente de toda la sociedad", y de como "la Iglesia, como un líder importante en el mundo, puede hacer algo poderoso para ponerle fin" a estos daños. El irlandés añadió que una de las razones por las que se quería sumar a la campaña fue todos "los defensores católicos increíbles de la igualdad LGBT que hay", y su deseo de ayudar a "darles una plataforma".

"La Iglesia no va a desaparecer, y tampoco lo van a hacer los gays, con lo que la cuestión no es la de cómo un lado va a destrozar al otro: esto no tiene ningún sentido", apuntó Brady. "Ganar no será vencerle al otro lado. Ganar será persuadir a la gente, y se trata de cómo creamos el tono y el espacio para que esto suceda".

Aunque Equal Future tiene como meta a largo plazo estimular una "conversación grande" acerca de las reglas, doctrinas y tono que ha adoptado la Iglesia en cuanto a los LGBT, por ahora, explicó Brady -en el contexto del Sínodo- la idea es lograr de la jerarquía el reconocimiento de que la gente LGBT "tiene derecho al mismo respeto y dignidad y las mismas aspiraciones en la sociedad como cualquier otro". A este fin, la plataforma presentará durante el curso del Sínodo los resultados de una encuesta de fieles de todo el mundo acerca de la cuestión LGBT: el cual, adelantó Brady, revelará que hasta dos tercios de los católicos en todo el mundo creen que la doctrina ha de cambiar.

"La cuestión es la de cómo cambiamos nuestro enfoque y nuestras reglas para reflejar la realidad", comentó Brady acerca de la conclusión cada vez más aceptada por la ciencia de que ser gay es una condición natural.

"Fueron 500 años hasta que la Iglesia se disculpó a Galileo - no podemos hacerle esto a la gente LGBT", observó el irlandés. "Lo que vemos que es que los católicos son uno de los grupos religiosos más propensos a apoyar la igualdad de dignidad de la gente LGBT", concluyó, añadiendo que aunque "la gente en la Iglesia se ha movido y se está moviendo... la jerarquía tiene que ponerse al corriente con su grey en este asunto".