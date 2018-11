Al menos 7 muertos y 14 heridos en un ataque contra cristianos en Egipto

Al menos 7 personas han muerto y 14 han resultado heridas en un ataque contra un autobús con cristianos coptos en Egipto, indicó a Efe el portavoz de la Iglesia Copta egipcia Boles Halim.

Una fuente del Ministerio del Interior confirmó a Efe que el autobús fue atacado cuando se desplazaba desde Sohag al monasterio de San Samuel, en la provincia de Minia, en el sur del país.

El portavoz de la Iglesia Copta señaló que los heridos, algunos de ellos graves, han sido trasladados a los hospitales de la zona para recibir atención médica.

Agregó que aún no se puede dar un número final de víctimas ya que hay personas que aún están siendo llevando a los hospitales y no se sabe cuál es su estado en este momento.

Vídeos colgados en las redes sociales supuestamente atribuidos al ataque muestran imágenes de personas tiroteadas en el vehículo.

El ataque ha tenido lugar en el mismo sitio en que en mayo del año pasado miembros del Estado Islámico asaltaron un autobús con cristianos que hacían el mismo recorrido causando entonces la muerte de 28 personas.

Desde diciembre de 2016, el grupo terrorista Estado Islámico (EI), que tiene una filial afincada en la península del Sinaí, ha reivindicado varios atentados que se han cobrado la vida de más de un centenar de personas en iglesias egipcias en varias zonas incluidas El Cairo, Tanta y Alejandría.

Después de esos ataques, las autoridades reforzaron aún más la seguridad desplegando a militares y fuerzas especiales, que hoy están presentes en las inmediaciones de algunas iglesias.

Los coptos son la comunidad cristiana más numerosa y destacada de Egipto, donde representa cerca del 10 % de los 100 millones de habitantes del país.

(RD/EFE)

****Warning 18 +******

Devastating video from the site of terrorist attack in #Minya , Southern #Egypt , which ahs left at least 7 copts killed and 14 injured #Terrorism via @Piratejacksparo pic.twitter.com/PSM5KuyXpD