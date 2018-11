Cardenal Sako: "Todo lo que ocurre en Oriente Medio es culpa de la política equivocada de Occidente"

(C. Doody/Vatican News).- Denuncia durísima del Cardenal Louis Raphael Sako contra la injerencia occidental en Oriente Medio. En la zona "las naciones occidentales sólo buscan sus propios intereses", critica. "No piensan en cómo respetar a estos pueblos, cómo ayudarles a vivir con dignidad, libertad y respeto". Pero el Patriarca de Babilonia de los Caldeos y su gente no se rinden. "Oriente Medio no ésta acabado. Y no acabará nunca".

El Cardenal Sako, también Presidente de los obispos católicos iraquíes, habló con Vatican News en el marco de una conferencia internacional sobre el futuro de las minorías en países problemáticos y devastados como Siria e Irak que tuvo lugar en la Facultad Teológica de Turín, Italia, y en la que también se recaudaron fondos para apoyar a los cristianos iraquíes que huyeron de la llanura de Nínive tras la violencia del Isis.

Los cristianos deben quedarse, tienen plena dignidad

Antes de cualquier razonamiento político y social, el Cardenal Sako puso una condición esencial para un Oriente Medio pacífico: los cristianos deben quedarse. "Aunque sean una minoría, un pequeño rebaño. Ellos tienen un papel y una dignidad", argumenta el Patriarca. Tienen una misión: "Cuando Jesús habla de sal, de luz, he aquí: sal y luz son estos cristianos. Y debemos ser conscientes de ello".

La pregunta, entonces, es sobre el papel de la Iglesia en esta situación. ¿Qué se puede hacer en la práctica? El Patriarca está seguro: "Tanto en Siria como en Irak debe difundirse la 'teología' del retorno, de la reconstrucción. Tienes que aprender de la Biblia. Miremos a los Salmos, a Ezequías, profeta del retorno. Corresponde a nosotros, los pastores, animar a la gente a volver para relanzar la vida".

El Cardenal Sako





Potencias internacionales responsables de las catástrofes en Oriente Medio

¿Cómo podrán las potencias internacionales ayudar a llevar la paz a Oriente Medio? El Cardenal Sako hace una pausa y suspira. Luego responde: "Todo lo que ocurre en Oriente Medio es culpa de la política equivocada de Occidente... En Iraq, por ejemplo, 15 años después de la caída del régimen, ¿dónde está la democracia, dónde están los derechos humanos?".

"Si queremos invertir la tendencia, tenemos que empezar a formar las conciencias de los ciudadanos y de los políticos locales". Esta es la tesis del Patriarca que reclama la separación efectiva entre Estado y religión, de hecho la superación de la teocracia. "Porque hoy no funciona más."

Señales de esperanza

La conversación con el Cardenal Sako no podía que terminar con palabras de esperanza. "El futuro será mejor, estoy seguro. Hay signos visibles: nuestros hermanos musulmanes quieren la paz, la estabilidad. No quieren más guerras. Rechazan esta cultura. Tal vez no tengan ahora el poder de interrumpirlas, pero son la fuerza sana del futuro".