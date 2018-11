Asesinado en Sudán del Sur el jesuita keniano Victor-Luke Odhiambo

Un jesuita de nacionalidad keniana, identificado como Victor-Luke Odhiambo, fue asesinado por hombres armados desconocidos en una iglesia católica del estado meridional de Gok, en Sudán del Sur, informaron hoy a Efe las autoridades locales.

El padre Odhiambo fue asesinado anoche en el interior de la iglesia Mazzolari, situada en la ciudad de Chueibet, capital de Gok, explicó a Efe el responsable de comunicación de esta región.

"Uno de los sospechosos ha sido apresado por la Policía esta mañana, pero los motivos del crimen siguen siendo desconocidos", agregó.

Asimismo, dijo que el cuerpo de Odhiambo ha sido transferido a la iglesia de la localidad de Rumbek, para que sea repatriado a Nairobi.

Odhiambo es el segundo religioso cristiano asesinado en Sudán del Sur por hombres armados en menos de dos años, después de que el obispo Joel Mwendwa fuera tiroteado el año pasado en la capital, Yuba.

En el estado de Gok circula una gran cantidad de armas y suelen producirse choques armados de tipo tribal y asaltos para el robo del ganado, muy preciado en Sudán del Sur.

La población del país es en su mayoría cristiana y animista, después de la independencia en 2011 de Sudán, donde la religión oficial es el islam y el Gobierno también es de corte islamista.

Sudán del Sur vive un conflicto armado de tintes étnicos desde finales de 2013, pero el pasado mes de agosto el Gobierno y la oposición armada alcanzaron un acuerdo de paz que, de momento, está siendo respetado.

(RD/EFE)

