Javier Elzo: "Abusos de menores y credibilidad de la Iglesia"

(Javier Elzo).- Una carta de Francisco sobre la pederastia del clero y un esbozo de priorización de los temas a abordar. La carta del papa Francisco al pueblo de Dios, de 20 de agosto de 2018, comienza así:" «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas palabras de San Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia, cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas.

Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad".

Desde esa fecha hasta el día de hoy han pasado casi tres meses en los que no he dejado prácticamente de trabajar en el tema de la pederastia del clero. Con fecha de 3 de octubre subí a mi blog un primer texto al respecto, largo de 43 páginas, que titulé "La pederastia en el clero: breves apuntes para una lectura sociológica", advirtiendo en la cabecera que era un texto provisional. Envié el texto a unos sesenta amigos, así como a algunos portales de ámbito religioso.

Recibí algunos comentarios que voy introduciendo en ese texto para su posterior remodelación. Las páginas siguientes son un complemento al citado texto, pensado, básicamente, para mi intervención en la Universidad de Granada el 19 de noviembre de 2018, con una conferencia bajo el titular: "Abusos de menores y credibilidad de la Iglesia". Obviamente en algunos aspectos tendré en cuenta mi texto del 3 de octubre, pero, de forma muy limitada, pues la mayor parte del contenido del presente texto es nuevo.

Jerarquizaría las prioridades, a la hora de abordar los abusos sexuales del clero en los niños y adolescentes que hemos conocido estos últimos tiempos, en tres grandes categorías. No puedo abordarlos todos en estas páginas. Sirven, a menos a mí, para ordenar y categorizar los temas.

En primer lugar, apuntaría a dos prioridades que me parecen incuestionables. Lo más urgente y lo más importante es ayudar a las víctimas, por un lado, y hacer lo necesario para que estos abusos no vuelvan a repetirse, por el otro.

Inmediatamente después y en gran parte en relación con lo anterior, de nuevo dos aspectos: detectar, apartar y castigar a los violadores, sin olvidar su rehabilitación, en primer lugar, y preguntarse, cuestión crucial entre todas, cómo se ha llegado a esta situación. Solamente cuando se entiende una realidad, por dramática que sea, se es capaz de afrontarla con inteligencia y capacidad de superarla. Esta segunda dimensión es muy cuestionada bajo el principio de que entender equivale si no a justificar, sí a minusvalorar la gravedad del problema, sea justificar, contextualizando, los abusos sexuales del clero. Plenamente consciente de este riesgo, sin embargo, creo que debo abordarlo.

En tercer lugar, también dos aspectos, a mi juicio importantes, aunque secundarios. Por un lado, otra cuestión que es también lacerante, particularmente para la iglesia, para los sacerdotes y para los creyentes, reside en la modalidad de información pública y publicada que se dé a esta situación. Por el otro, la dimensión de la pederastia del clero, en relación con la pederastia en la sociedad en general y en algunos ámbitos más concretos en particular. De nuevo aquí nos enfrentaremos a sospechas de blanqueo, de minusvaloración de la gravedad de la pederastia clerical en el magma de la pederastia de la sociedad en su conjunto. No abordaré estas dos cuestiones en el presente texto.

No me olvido, está en el titular de la conferencia en Granada, de las consecuencias para la Iglesia de la pederastia de parte de clero católico.

Una sucinta mención a cuatro grandes investigaciones sobre la pederastia en el clero.

No son muchos los estudios serios realizados sobre el tema que nos ocupa. Me limito en estas paginas a referenciar cuatro, de forma muy resumida, que el lector interesado puede consultar, de forma más extensa, en mi texto del 3 de octubre ya mentado.

El primero de ellos es el de Richard Sipe , basado en información recolectada durante 25 años sobre más de tres mil sacerdotes, que "se considera el estudio de referencia sobre sexualidad en el clero. De hecho, sus estadísticas sirvieron para orientar la investigación periodística, de impacto mundial, sobre abusos sexuales del clero en Boston en 2001 (este trabajo del equipo periodístico de The Boston Globe fue llevado al cine por el filme Spotlight, ganador del Oscar a la Mejor Película en 2015). Richard Sipe concluye que los abusadores de menores representan solo el 6% del clero". Aporta más datos sobre la sexualidad en el clero, en los que no entramos aquí.

Otra referencia fundamental, quizá la más importante de todas, aunque todavía es incompleta, es la realizada en Australia por la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil. Se presentó el 6 de febrero de 2017. Tiene 18 volúmenes, la mayoría, si no todos, con más de un centenar de páginas, cada uno.

La Comisión indicó que habían detectado 4444 hechos de pederastia atribuibles a la Iglesia Católica entre 1980 y 2015. En torno al 7% de los sacerdotes australianos serían autores presumibles de pederastia. Apuntemos que la Recomendación 16.18 del Informe reza así: "La Conferencia de Obispos Católicos de Australia debe solicitar a la Santa Sede que considere introducir el celibato voluntario para el clero diocesano".

Más de un año después, el 22 de octubre de 2018, con más informaciones, pero aún no todas (faltan, particularmente las más difíciles de obtener, las de origen familiar) el primer ministro de Australia, Scott Morrison, pidió disculpas de forma pública a los miles de víctimas de abusos sexuales en el país. Distintas investigaciones revelaron que, durante décadas, cerca de 10.000 niños sufrieron abusos sexuales en instituciones oficiales y públicas de Australia, incluidas las de las iglesias.

En agosto de 2018 tuvimos conocimiento de Informe del Gran Jurado de Pennsylvania, de más de 1300 páginas sobre los abusos sexuales cometidos en seis de las ocho diócesis del estado. El informe identifica a 301 sacerdotes predadores, con nombre y apellido, y a más de 1000 menores que sufrieron abusos (algunos escalofriantes), pero considera que hay muchos más niños que no han denunciado, o cuyas denuncias se extraviaron. Se habla de miles durante 60 años. El informe señala a los superiores que no supieron proteger a los niños. Los líderes de la Iglesia prefirieron proteger a los abusadores y a su institución, principalmente. "Debido al encubrimiento, todas las instancias de abuso que hemos encontrado ya han caído en prescripción".

El Gran Jurado reconoce que «ha cambiado mucho en los últimos quince años. Acordamos escuchar a cada una de las seis diócesis que hemos investigado» (...) Cinco obispos nos enviaron declaraciones y el sexto, el obispo de Erie (Lawrence T. Persico), vino personalmente. Su testimonio nos impresionó porque fue directo y sentido". Pero, "durante décadas. Monseñores, obispos auxiliares, obispos, arzobispos, cardenales fueron protegidos, muchos, incluidos algunos cuyos nombres están en el informe, fueron promovidos. Hasta que esto no cambie, creemos que es demasiado pronto para cerrar el capítulo del escándalo sexual en la Iglesia católica".

La Jerarquía de la Iglesia Católica de Estados Unidos, y en una nota de prensa el Vaticano, han dado por valido la mayor parte del Informe, aunque algunos obispos, así como expertos independientes, han puesto en duda algunos detalles del Informe.

Detengámonos, por último, en el Informe alemán de septiembre de 2018. Harald Dressing, psiquiatra experto en abusos sexuales desde hace treinta años, director del Informe, realizado con investigadores de las universidades de Giessen, Mannheim y Heidelberg, a petición de la Conferencia Episcopal Alemana, señaló a los obispos alemanes, en la presentación del estudio, que estaba conmocionado por la magnitud de los abusos cometidos por el clero católico desde el final de la segunda guerra mundial.

El informe registra 3.677 niños y adolescentes que han sido abusados sexualmente por 1.670 religiosos. "Esto es solo la punta de un iceberg cuyo tamaño no conocemos", admitió el psiquiatra. Sobre la base de los 38 000 documentos de personal religioso disponibles para los investigadores, estiman que el 5,1% de los sacerdotes alemanes y el 1% de los diáconos cometieron esos abusos. Pero, una vez más, estos son solo órdenes de magnitud, con muchas zonas obscuras. El informe también menciona archivos destruidos en dos diócesis y casos de "manipulación". La comisión también señala niveles divergentes de colaboración, con solo 10 de las 27 diócesis que proporcionan datos que datan de 1946. Las otras 17 se centraron en la década de 2000.

Después de cinco años de trabajo, este estudio fue presentado el 25 de septiembre de 2018 a los miembros de la Conferencia Episcopal, pero no constituye las conclusiones oficiales de la Iglesia Católica Alemana que han decidido, tras conocerlo, profundizar en el estudio para determinar que decisiones adoptar.

El Informe destaca "las especificidades estructurales de la institución católica que promueven el abuso sexual y dificultan la prevención". Señala el clericalismo, el deseo de "proteger la institución en primer lugar" y el secreto de la confesión. El cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal alemana, tomó nota y declaró que "nuestro deseo es ver las causas sistémicas de tales abusos, como el clericalismo o el deseo de alejarse de los hechos".

Por otra parte, Rainer Maria Woelki, obispo de Bonn, anunció el lanzamiento de un estudio "independiente y exhaustivo" destinado a "arrojar luz sobre los fracasos individuales e institucionales" dentro de su diócesis. "Solo podemos recuperar la confianza si somos honestos y sinceros", dijo.

La imposible contextualización de la actual pederastia clerical

La contextualización es esencial. Incluso en cuestiones tan de fondo (para los cristianos) como la interpretación de los textos del Nuevo Testamento. Así, la afirmación de Pablo a los Gálatas de que "no hay ya esclavos ni hombres libres entre vosotros pues sois uno en Jesucristo" ha sido leído, a partir del ideal humanitario de la igualdad, como "no puede haber más esclavos y hay que abolir la esclavitud", cuando durante 18 siglos se ha entendido la expresión paulina como "incluso los esclavos pueden ser cristianos".

De aquí no hay que concluir que todo es relativo, sino algo mucho más importante: que la verdad es histórica o, si parece que la afirmación (que sostengo desde hace mucho tiempo) es demasiado rotunda, que las acentuaciones, incluso en temas centrales, divergen al albur de los siglos y de los cambios culturales y sociales. Los ejemplos que aducir son legión y varían según las sociedades y los tiempos. Un ejemplo. ¿Cómo explicar, si no, que 17 mujeres, algunas ex - ministras en diferentes gobiernos de Francia, hayan esperado a 2016 para sacar a la luz pública que ellas mismas habían sido objeto de acoso sexual en el ejercicio de sus mandatos? (Le Monde 14 de mayo de 2016)

Charles Taylor escribe: "Los primeros cristianos no sintieron como una exigencia irreprimible de la fe en Jesús Cristo la abolición de la esclavitud, idea que era impensable en aquella época. Aristóteles no apreciaba apenas la esclavitud, pero juzgaba que la sociedad no podía funcionar sin explotación de algunos, los bárbaros de preferencia. La situación apenas cambió con la llegada del Imperio Romano. Así las sociedades han sido trabajadas, soterradamente, por el Evangelio, al mismo tiempo que por otras fuerzas, de tal suerte que en un determinado momento de la historia ha parecido evidente que la práctica de la esclavitud era incompatible con la fe cristiana".

Vayamos ya al tema de estas páginas: la pederastia en el clero católico. El teólogo José Ignacio Gonzalez Faus S.J., en un artículo sobre la pederastia en el clero, y que tituló "Peder...asco" nos dice cómo, en su viaje a Estonia, Francisco indicó que los "hechos han de ser juzgados con la mentalidad de la época en que se cometieron". Es un principio básico de todo historiador, como es sabido. Me gusta citar en este contexto lo que entiende por verdad el historiador Quentin Skinner.

Casi al final de su texto Skinner escribe que "lo esencial de lo que él defiende se resume en la siguiente idea: Cuando los historiadores de la cultura tratan de explicar los sistemas de pensamiento que dominan en las sociedades del pasado, tendrían que abstenerse de plantear la cuestión de la verdad o falsedad de las creencias que están examinando. El único momento en el que deberían invocar el concepto de verdad es cuando se pregunten si nuestros antepasados tenían razones suficientes para considerar como verdadero lo que ellos creían ser la verdad" (Página 63). Inmediatamente después de esas líneas que el autor remacha como siendo "mi tesis fundamental" afirma que es totalmente consciente de que será acusado de relativismo.

No me detengo en cómo se defiende de semejante acusación. Me basta, en el contexto de estas páginas, con señalar que a mí me ha sucedido lo mismo en varios de mis trabajos, y que soy plenamente consciente, de que me sucederá lo mismo al término de este texto. Pero volvamos al texto de González Faus.

Escribe: "Como bastantes de estos casos (de pederastia en el clero) eran de hace sesenta o setenta años, intentaré acercarme a la mentalidad de esa época donde, por un lado, existía la idea de que "esas ropas sucias se limpian en casa" y, por otro lado, había una visión de la pederastia mucho más laxa que la actual. Veamos algunos ejemplos". Y Gonzalez Faus señala el caso de la novela "Lolita", escrita a mediados del siglo pasado por Vladimir Nabokov, jaleada como obra maestra y traducida a un sin fin de idiomas y llevada dos veces al cine. En el prólogo, dice Nabokov, que la escribió para mostrar que se puede hacer pornografía bien escrita. El protagonista se obceca con una niña de 12 años; para poder tenerla cerca se casa con su madre viuda que muere luego en circunstancias algo extrañas, y él se queda con la niña (que ya no era virgen porque según le cuenta a su amante-padrastro, niños y niñas de su edad, en sus salidas al campo, copulaban indiscriminadamente).

Y se pregunta González Faus, "si hoy, se publicara esa novela, ¿tendría el mismo éxito y acogida que en su tiempo? ¿o provocaría un clamor escandalizado y una condena del autor? A eso llama Francisco "la hermenéutica de cada época".

Señala también González Faus la obra de Sánchez Dragó "Dios los cría y....", donde presume de que, en 1967, en Japón, se había follado a dos niñitas de 13 años. Y cita esta frase del texto que hasta me avergüenza trascribirla: "no hay nada como la piel tersa, los pechitos como capullos, el chochito rosáceo" de las niñas (p. 159)". Se pregunta González Faus si toleraríamos hoy semejante propaganda.

También cita González Faus, un libro de Susana Estrada donde cuenta que "a los 13 años fue abusada sexualmente por un señor maduro a quien llama "demonio", que tuvo un orgasmo de tres minutos y salió de allí pensando que el sexo iba a ser una dimensión fundamental en su vida..."

Concluye González Faus esta enumeración de textos pedófilos, no tan lejanos en el tiempo, escribiendo que "quizá el asqueroso drama de la pederastia clerical tenga una consecuencia positiva: que la sociedad cobre conciencia de una vergüenza que antes tolerábamos con demasiada tranquilidad. Así iremos avanzando en conciencia moral".

Pero yo tengo mis dudas. Verán.

El año 2012 me hice con el libro "Une semaine de vacances" de la muy afamada escritora francesa Christine Angot por las llamativas, y positivas, críticas que leí, primero en "Le Monde del livres", y después en otros medios franceses (Telerama, de orientación cristiana) y Liberation.

Pero no sin pena lo terminé diciéndome que no volveré a leer nada de Angot. Lo que he cumplido sin pena alguna. El libro tiene 137 páginas en letra y formato generosos. El tema es el incesto, prolija y detalladamente redactado durante la mayor parte del texto, en un francés, exquisito como un bisturí, entre "el", el padre y "ella", su hija, menor de edad. Más de cien páginas con detalles, "ad nauseam", insisto, en un exquisito francés, de todo tipo de relaciones de índole sexual entre el padre y su hija, excepto la desfloración.

Creo que no vale la pena leer el libro. Mi única pregunta, y es por lo que lo subí a mi blog de donde ahora rescato estas líneas, qué pasa en Francia, en la sociedad francesa y entre los comentaristas literarios, para que un libro nauseabundo como este, con la cantidad de libros que se editan en Francia, ocupe tantas páginas en medios que, considero, dignos de tener en cuenta. Francamente. No lo entiendo. No hacen falta cien páginas de sexo explícito para mostrar la aberración del poder masculino, en forma de incesto en una menor. Menos aun si, según parece, lo padeció, siendo niña, la propia autora del libro. (Las criticas literarias al libro, en francés, se pueden consultar en mi blog)

Sobre un Carta firmada por 60 personalidades francesas en 1977 acerca de la pederastia

En 1977, iba a abrirse un juicio en la "Cour d´assisses des Ivelines", sobre tres hombres acusados de mantener relaciones sexuales, sin violencia y consentidas, con tres menores de edad. Llevaban tres años de detención provisional, y un colectivo de 60 personas redactó un comunicado en él se señalaba que "una detención provisional tan prolongada les resultaba escandalosa"; que (los acusados) "se arriesgaban a una grave pena de reclusión criminal, sea por haber mantenido relaciones sexuales con menores, chicos y chicas, sea por haber favorecido y fotografiado sus juegos sexuales (jeux sexuels)".

Añaden en su comunicado que "la ley francesa se contradice cuando reconoce capacidad de discernimiento a un menor de trece o catorce años al que puede juzgar y condenar, mientras que esa ley le niega esta capacidad en lo que se refiere a su vida emocional y sexual". Y concluyen su comunicado con estas palabras: "Tres años de prisión por abrazos y besos, es suficiente, no entenderíamos que el 29 de enero Dejager, Gallien y Burckhardt (los mayores acusados) no reencuentren la libertad". Es evidente que estamos muy lejos de la valoración que, en la actualidad, podemos leer en la prensa de tales relaciones sexuales.

Concluyamos este apartado con una reflexión importante. Hay que repetir la idea de que explicar y contextualizar no quiere decir aprobar. Nadie dice hoy en día que la esclavitud fue una buena cosa. Nadie justifica hoy en día la esclavitud. Nos parece una abominación. Hay quienes piensan, quizá con razón, que la mayor violación de los derechos humanos en la historia de la humanidad, al menos desde que tenemos historia contada, y limitándome a Occidente, reside en los siglos en los que justificamos y aplicamos la esclavitud sobre parte de la población negra de África. Lo que no nos impide que el dinero de los negreros esté en la base de tantos edificios, incluso hospitales benéficos que llevan su nombre, y estatuas que adornan nuestras calles. Pero esta reflexión, ¿es solamente válida para los negreros de antaño?

Algunas reacciones desde la Iglesia católica

Ante el tsunami de la magnitud de la pederastia en el clero católico en todo el planeta, ha dejado a la Iglesia católica (nos ha dejado a los católicos) en estado de shock, paralizados en un primer momento. Ya hemos mostrado al presentar los Informes sobre la pederastia, tres de los cuatro promovidos por la propia Iglesia católica, cómo han tratado de responder, las diferentes iglesias involucradas, aunque de la australiana todavía sabemos muy poco. En las páginas siguientes nos detendremos, brevemente, luego muy incompletamente, en algunas de las respuestas que ha formulado el Vaticano, así como las iglesias de España y Francia.

En el Vaticano: cal y arena

Marie Collins es una irlandesa que formaba parte de una Comisión Pontificia para la Protección de Menores desde que fue constituida en marzo de 2014 por el Papa Francisco, con el objetivo de proteger a niños, niñas, y adultos vulnerables de posibles abusos sexuales, evitar que se repita lo sucedido en el pasado, y depurar responsabilidades por lo ocurrido.

Collins hizo llegar una carta en febrero de 2017 al papa y al cardenal Sean O´Malley presidente de la comisión, en la que presentaba su dimisión. En la carta Collins afirmaba literalmente: "A pesar de que el Santo Padre aprobó todas las recomendaciones que la comisión le hizo, ha habido constantes contratiempos. Esto se debe a la resistencia directa de varios miembros de la Curia vaticana al trabajo de la comisión". Y añadía: "La falta de cooperación, sobre todo por parte del dicasterio más implicado en el tratamiento de casos de abusos, ha sido vergonzosa".

El cardenal O'Malley ofreció a Collins continuar trabajando en la comisión, pero con un papel educativo en reconocimiento a su excepcional capacidad para la enseñanza y su testimonio como víctima de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Ella aceptó el ofrecimiento.

Nótese que en la "Carta al pueblo de Dios" de Francisco del 20 de agosto de 2018 se propugnaba la "tolerancia zero" ante los abusos sexuales que, por cierto, no prescriben en la justicia eclesiástica.

Una carta de Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y arzobispo de Valladolid (septiembre de 2018)

El 20 de septiembre de 2018, un mes después de la "Carta al pueblo de Dios" de Francisco, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, publicada en la web de su archidiócesis un texto, titulado "Sobre la pederastia". Ya nos hicimos eco de este texto en el nuestro del 3 de octubre. Hoy, aquí, extraemos, este otro párrafo:

"Ha habido pecados por parte de sacerdotes que son también delitos; ha habido abusos sexuales, autoridad prepotente y poder abusivo sobre las conciencias; ha habido limitaciones para percibir la gravedad de los hechos y sus dimensiones; ha habido formas equivocadas de proceder de presbíteros y de obispos que unas veces han sido de encubrimiento y otras de pensar que se resolvería la situación cambiando al sacerdote de lugar o asegurándose el silencio con dinero, sin caer en la cuenta de que así se exponían a posibles chantajes futuros. Es necesario erradicar todos estos males".

Comunicado de la Conferencia episcopal española (octubre de 2018)

Blázquez es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, y bajo su mandato se creó una nueva comisión sobre abusos a menores. En efecto, la Conferencia Episcopal Española puso en marcha, en octubre de 2018, una Comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores, en respuesta a una demanda del papa en la que convocaba a los presidentes de las conferencias episcopales a una reunión en febrero de 2019 para tratar el tema. La Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico (lo que ha levantado no pocas protestas) y está compuesta por diferentes juristas.

Además, esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, se añade en el comunicado de CEE que "ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la CEE para la prevención y protección de abusos sexuales a menores".

En el comunicado se puede leer una declaración de compromiso de la Iglesia Católica de "proteger a todos menores y adultos vulnerables (...) procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable".

Por otra parte, de una entrevista a la agencia EFE del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, traslado lo que permite ver EFE en su web: "ha admitido que durante años la Iglesia ha guardado un "silencio cómplice" ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que ha enmarcado en un contexto de "inacción de toda la sociedad española" ante estos delitos.

"Es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio", ha considerado Gil Tamayo en una entrevista con Efe concedida una semana antes de concluir su mandato y tras ser nombrado Obispo de Ávila".

Perdón: Un documento de algunas instituciones católicas de España

Una serie de instituciones católicas publican el 17 de septiembre unas reflexiones sobre los escándalos de pederastia en el clero bajo el título de "Perdón". Nos hemos ocupado con cierto detalle, de este documento, en nuestro texto sobre la pederastia del 3 de octubre de 2018. Nos limitamos aquí, en este epígrafe de las reacciones de la iglesia en España a la pederastia en el clero, a trascribir unas líneas a modo de constatación de la reacción. Comienza así el texto de estas instituciones católicas de España.

"Las líneas que siguen quieren ser una sincera y pública petición de perdón que, como cristianos, presentamos a la sociedad por el monstruoso escándalo de la pederastia clerical. Si hemos proclamado otras veces que "la iglesia somos todos" eso no puede valer solamente a la hora de participar en decisiones sino también a la hora de asumir responsabilidades por humillantes que éstas sean. (....) Algo así es el sentido que quisiéramos dar a esta petición de perdón. Porque, en verdad, nos sentimos sinceramente abrumados y sucios por esos escándalos increíbles.

Pero toda petición de perdón es inane si no va acompañada, además de por el dolor, por un decidido propósito de enmienda. Eso es lo que quisiéramos ir poniendo en práctica a lo largo de estas reflexiones: ir buscando las causas y analizar los hechos para ver si es posible que estos no se repitan nunca más. Lo hacemos aun sabiendo que nos falta información, que hay muchos puntos oscuros y que quizá no conocemos todos los contextos. Por eso iremos sugiriendo también las informaciones de que disponemos y que ojalá algún día puedan ir completándose". Y siguen 17 páginas de reflexiones sin desperdicio alguno.

Pero solamente algunos portales específicamente religiosos y de los firmantes del documento, ningún otro medio de comunicación, con la única excepción del Diario de Galicia (salvo error por mi parte), creyó de interés hacerse eco de este documento. Y bien que han dado (lógicamente) alas a la pederastia del clero. Algún día, alguien, profundizará en la indiferencia de no pocos medios españoles ante la dimensión religiosa de los españoles y ante la inquina y escarnio sectario hacia la Iglesia católica, Iglesia que nadie como los católicos sabemos lo que tiene que cambiar.

El presidente del Órgano contra la pedofilia de los obispos franceses (septiembre 2018)

El presidente de la Célula (Cellule lo denominan) permanente de la lucha contra la pedofilia en Francia, creada por la Conferencia Episcopal en 2016, el obispo Luc Crepy, fue entrevistado en Le Monde (25/09/18). De sus declaraciones traslado aquí estas frases.

"Estoy sorprendido, muy triste y avergonzado. No pensé que el fenómeno fuera tan importante en la Iglesia. (....) Es una crisis histórica, muy grave y de gran magnitud que la Iglesia debe afrontar. Un cáncer carcome la institución. Debemos sacar las consecuencias. Probablemente surgirán nuevas historias de nuevo. Debemos realizar una gran obra de verdad y purificación, con fuerza y ​​humildad.

Hemos puesto en marcha mecanismos para permitir que las víctimas hablen. Se ha creado una dirección de Internet para recoger los testimonios y los señalamientos de actos de pedofilia [parolesdevictimes@cef.fr].

También se crearon unidades locales de escucha en casi todas las diócesis, donde se realizaron casi cincuenta días de prevención en dos años, en colaboración con las autoridades públicas".

La reacción de los obispos de Francia (noviembre de 2018)

Los obispos de Francia, reunidos en sesión plenaria en Lourdes, en noviembre de 2018, escucharon testimonios de víctimas de pederastia por parte del clero francés. El 7 de noviembre de 2018 publicaron un comunicado del que transcribimos algunos de sus párrafos:

"Los obispos de Francia han decidido crear una comisión independiente para arrojar luz sobre los abusos sexuales de menores en la Iglesia católica desde 1950, para comprender las razones que han favorecido la forma como se han tratado estos casos y para hacer recomendaciones. Esta comisión tendrá que evaluar, también, las medidas tomadas por la Conferencia de Obispos de Francia desde los años 2000. Se dará a conocer un informe dentro de dieciocho meses a dos años".

En menos de una semana los obispos han nombrado a Jean-Marc Sauvé, presidente de la Comisión quién, en una entrevista al cotidiano "La Croix" (14/11/18) declaró que "deseaba constituir una comisión pluralista". Jean-Marc Sauvé es un muy reputado jurista, católico y fue, entre otros cargos, vice - presidente del Consejo de Estado de Francia.

Por otra parte, señalan los obispos que desean asociar a las víctimas en las decisiones que se vayan adoptando. También trabajar con personalidades de la sociedad civil.

Los obispos señalan que quieren realizar un "trabajo de memoria" recogiendo los relatos de las personas víctimas (que lo deseen) para entender mejor las razones que llevaron a estos actos. Publicarán regularmente un informe detallado sobre el estado de la lucha contra la pedofilia.

Los obispos también quieren acentuar el trabajo de prevención, con programas específicos. Por otra parte, los obispos desean ofrecer un gesto financiero a las víctimas.

Concluyen su comunicado, firmado por Mgr. Georges Pontier, presidente de la Conferencia de obispos de Francia, diciendo que "respecto a los sacerdotes que han cometido actos de pedofilia o sacerdotes con debilidades, los obispos desean establecer medidas específicas de recepción y acompañamiento".

Mirando al futuro: algunas cuestiones cruciales, desde la sociología

Sin ánimo alguno de exhaustividad, por otra parte, imposible dada la cantidad de aristas que plantea el tema, más del clericalismo con su deriva de poder durante tantos siglos, más allá del eclesiocentrismo y la vieja idea de que los trapos sucios hay que lavarlos, en silencio, en casa, cuestiones que abordé en mi texto del 3 de octubre, quiero subrayar aquí, aun de forma esquemática, algunas de las cuestiones que, desde ya, habría que abordar. Obviamente, todo a mi juicio.

. Habrá que dilucidar hasta donde, y en qué contextos, hay correlación entre la pederastia y el celibato. La muy seria investigación australiana de 2018 propugna el celibato voluntario en la iglesia católica. No es el único. Pero, me inclino a pensar que lo esencial no está en la condición de célibe o viviendo en pareja, sino en cómo se vive la sexualidad, tanto en el celibato como en la pareja. También si se da en un clima de simetría o de poder en la pareja.

. No hay que olvidar la difícil salida del estado de cristiandad cuando el "ordo clericalis" dominaba la ética e, incluso, la gobernanza civil. En ese marco sitúo yo los conflictos en el interior de la Iglesia, conflictos que siempre los hubo. Ayer fue el papa Benedicto. Hoy, Francisco. Esta cuestión se explicita en documentos panfletarios como los del nuncio Viganò, y en algunas Webs y redes sociales muy ideologizadas, pero, solo tangencialmente, tiene relación con la pederastia. Sin olvidar al poder de la Curia Romana, cuestión que abordé en mi libro sobre el poder en la iglesia.



. Creo fundamental, básico, radical (ir a la raíz), tomar conciencia de la mala relación de la iglesia y religión católicas con el sexo y, especialmente, del sexo como placer. En este orden de cosas, la disociación entre la cultural de libertad sexual (entre adultos) en la sociedad actual, en contraposición al rigorismo de la iglesia, puede ser un factor explicativo, entre otros, de la eclosión de la pederastia en el clero, durante las pasadas décadas. Esta es una de las explicaciones que sugiere el reputado sociólogo de las religiones Jean-Louis Schlegel al preguntarse "cómo explicar la amplitud de la pederastia en los sacerdotes en la segunda mitad del siglo XX".

Y añade, "ante la creciente libertad sexual, la Iglesia opone su rigurosa moralidad sexual como la única admisible según la fe y la razón, (...) la iglesia corre el riesgo de imponer, de entrada, a sus fieles, exigencias insostenibles, que los presionan, los hacen sentir culpables, los obligan a mentir y engañarlos", aunque hace décadas, me permito añadir, prácticamente nadie hace caso a tales exigencias. ¿Quién hace caso en el mundo occidental a Humanae Vitae?, por ejemplo.

. En un mundo muy erotizado, en el que, desde hace muy pocos años, se rechaza todo asomo de paternalismo como de supremacismo masculino, en el que parece apuntarse un neo-puritanismo en determinadas relaciones, la contención de la libido parece misión imposible para el común de los mortales. Sean hombres célibes o casados. "Cuenta la leyenda, escribe, de nuevo, Schlegel, que San Antonio, ya retirado en el desierto en el siglo IV, fue atormentado en la imaginación por los demonios de la lujuria. Para los sacerdotes de hoy, los "demonios de la lujuria" están en todas partes, en la carne y en la calle como en las imágenes virtuales de su ordenador. Los curas están expuestos a exhibiciones de libertad de amor, vestimenta, erotismo y las innumerables imágenes que lo transmiten".

Este es un ejemplo de contextualización, que he querido citar basándome en un sociólogo estudioso de las religiones con una gran obra a sus espaldas. Schlegel apunta, él también, a la conveniencia de dejar el celibato como opción voluntaria. Repito que esa es también mi opción, aunque no estoy convencido de que, sin más, resuelva la pederastia clerical ni esté, necesariamente relacionado con ella.

. El staff de la iglesia es masculino. Es otra obviedad. Sin embargo, no veo suficientemente subrayado este aspecto que también creo crucial. Lo que nos lleva a otra cuestión, absolutamente clave en la iglesia católica: la situación de la mujer. Personalmente apoyaría la doble hipótesis de una fuerte correlación entre la pederastia clerical (particularmente con niños y chicos) y la situación de la mujer en la Iglesia, por un lado, y la actitud de la iglesia (obviamente masculina, distante y temerosa) con la mujer de carne y hueso, mujer que se presenta, muy frecuentemente como virgen, en el santoral. Estamos aquí en un punto neurálgico del tema. Imposible soslayarlo, a mi juicio.

. En este orden de cosas, muy recientemente, quedé personalmente escandalizado e irritado al leer (En Religión Digital 05/11/18) que, en el Sinodo de octubre de 2018, las seis mujeres religiosas y superiores de sus congregaciones o de sus asociaciones, no hayan podido votar, mientras sí lo hicieron los superiores religiosos presentes. Leo que el padre Sosa, General de los jesuitas, o el Padre Artime, rector mayor de los salesianos (por citar sólo dos de los líderes religiosos presentes en el Sinodo), pudieron votar y, en cambio, las monjas no pudieron hacerlo. No he visto desmentido alguno a esta información, y bien que me hubiera gustado encontrarlo y subrayarlo.

. Hemos transitado, al menos en el occidente opulento, de una familia patriarcal, centrada en el padre a otra en la que el niño es el rey de la familia, destronando completamente al rey de otrora, al padre. Y el rey es inviolable. Sagrado dirán algunos. De ahí, la lectura que cabe hacer, en la era secular, del comportamiento del clérigo, "padre espiritual", que abusó del niño en la era de la cristiandad, con una Iglesia que pretendía imponer la moral a la sociedad. Un amigo sacerdote que ha leído mis anteriores textos sobre la pederastia me envía esta reflexión: "¿Has oído hablar de algún pederasta que es cristiano...? Pero sí se enfatiza "el pederasta es cura". Creo que tiene razón. Es el rey destronado y vilipendiado, quizá más ser cura que pederasta.

. Creo que habría que analizar con más detenimiento el tema del encubrimiento. No hay duda de que ha habido encubrimiento culpable en la Iglesia, incluso realizado de buena fe, con consecuencias terribles para los niños. Hace décadas, se condenaba la difamación o revelación de cosas negativas y no solamente ante la pederastia del clero. Pienso también, que, hoy en día, apenas sabemos nada de la pederastia en el seno de las familias. Dicho sea, ruego se me entienda bien, sin pretender aplicar el ventilador.

Digo solamente que el tema del encubrimiento exige profundización.

. Pues, afirmar, como parece cierto, que los casos de pederastia se dan, prioritariamente, en el seno de los entornos más próximos, como la familia, (en lo que parece haber acuerdo entre los especialistas de los abusos sexuales en los niños y menores, aunque no he abordado ahora este tema que me parece, aunque también importante, secundario) no debe servir de excusa para abordar, con rigor y vigor, la pederastia en el clero, que es de lo que trato en estas páginas.

. Yo también sostengo, como dice el documento "Perdón" de algunas instituciones españolas de iglesia, que la llamada "tolerancia zero" vale sólo frente a los delitos y contra la posibilidad de que estos prescriban, no ante las personas en las que siempre queda alguna posibilidad de redención ("reeducación y reinserción social", se dice en la Constitución española, art. 25b, artículo, hoy, de capa caída) que hemos de procurar implementar. El principio de "odiar al pecado, pero amar al pecador" no ha perdido vigencia. Y, junto a la resiliencia de las víctimas queremos pensar también en la reconstrucción de los verdugos.

Recuérdese que el comunicado de los obispos de Francia, arriba mentado, concluye diciendo que "respecto a los sacerdotes que han cometido actos de pedofilia o sacerdotes con debilidades, los obispos desean establecer medidas específicas de recepción y acompañamiento".

Hay que pensar, también, en qué salida proporcionar a los sacerdotes que han cometido actos pederastas, con todas las precauciones necesarias y cumplidas las sanciones oportunas.

. Soy plenamente consciente de que quedan muchas cuestiones por abordar. Por ejemplo, las consecuencias para la Iglesia Católica de que haya salido a la luz pública la magnitud y extensión de los abusos sexuales del clero. Lo que, de entrada, servirá, si se toma buena nota y se cambia, para purificar la Iglesia. Limitándome a lo sociológico, (no tan reñido con lo teológico y con lo moral), habrá consecuencias dentro de la propia Iglesia, en su organización interna y, quiero creer que, en su lectura del sexo, de las relaciones sexuales. Y consecuencias para su labor pastoral que, a fin de cuentas, es la razón de ser de la iglesia: mostrar al Dios de Jesus de Nazaret al mundo de hoy, un mundo poblado por tantos dioses seculares.

. Quiero reiterar lo que considero más importante y urgente en este momento: resarcir hasta donde sea posible el daño causado a niños y menores (niños y menores cuando fueron abusados), desvelar el manto de silencio de sus abusadores que deben recibir la sanción correspondiente, y hacer lo necesario para que tales situaciones no se repitan. Lo que exige, perentoriamente, conocer cómo, en razón a qué contextos, actitudes, organización interna de la Iglesia, etc., etc., tal plaga ha podido anidar y desarrollarse en la Iglesia católica. Aquí tampoco hay atajos: a Dios rogando y con el mazo dando.

. Las consecuencias de este estado de cosas para la Iglesia dependerán, principalmente, de cómo se afronte el problema. En un primer momento, en el que estamos, además de lo que señalo arriba como lo más urgente y lo más necesario, precisamos saber la magnitud, dimensiones y detalles de lo sucedido en toda la Iglesia. Es el "ver" del viejo esquema "ver, juzgar actuar", lo señalo, aunque consciente de sus limitaciones. La política del avestruz, la de no querer saber lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, mirando a otro lado, solamente servirá para que el shock y la credibilidad de la iglesia se hundan aún más.

Inmediatamente después hay que preguntarse "cómo hemos podido llegar a esto". En mi texto del 3 de octubre me detengo algo en estas cuestiones. Avanzando un poco más, solo un poco, pues las comisiones puestas en marcha en varios países lo harán con más profundidad y autoridad que yo, subrayaría aquí estas notas:

Subrayar la imprescindible necesidad de crear comisiones independientes que ayuden a ver cómo ha pasado lo que está pasando.

Sugiero también estudios en profundidad en colectivos reducidos de sacerdotes para analizar la dimensión sexual de sus vidas. No haría falta añadir (pero hay que hacerlo dado el morbo reinante, y más) que, si se quiere que este trabajo tenga validez científica, el anonimato de los sacerdotes implicados en la investigación y de sus respuestas debe ser absolutamente garantizado.

Siendo evidente la necesidad de consultar a las víctimas, una actitud de búsqueda de la verdad exige llamar, también, a expertos independientes en ciencias humanas: psicólogos, psiquiatras, sexólogos, antropólogos, neurobiólogos, sociólogos etc., etc.

Como ha hecho ya la iglesia de Francia y un periódico, no precisamente complaciente con la Iglesia, en España, creo que la Conferencia Episcopal española y quizá, también, los diferentes obispados, debieran crear unos, al modo de buzones, en los que las posibles víctimas, o quienes tuvieran conocimiento de abusos sexuales, pudieran dejar constancia de las mismas.

Creo importante que haya juristas. Pues la pederastia tiene también una dimensión penal que debe ser respetada y abordada en su propio campo y especificidad.

Creo de justicia una actitud de ayuda y respeto al clero, cuyo papel, entrega y honorabilidad es puesto en duda, en la actualidad, por no poca gente.

Creo que la jerarquía de la iglesia debe mantener una actitud de serenidad, ponderación y determinación.

Durante unos años la iglesia habrá de soportar y superar ser objeto de crítica, a menudo feroz y en algunos casos injusta. Convendría recordar que fue prepotente durante siglos y la historia no se borra en una o dos generaciones. Amén de que lo que estamos sabiendo de la magnitud de la pederastia es terrorífico. Aunque la tentación de decir que la pederastia no es privativa de la iglesia y que en otros ámbitos también se dan, al menos con tanta profusión como en el estamento clerical (cuestión que habrá que elucidar por personal competente e independiente), creo que esa tentación debe dejarse a un lado. Cada palo debe aguantar su vela. Y la de la Iglesia católica es, en la actualidad, la de la pederastia de parte de su clero. Y a abordar y superar esa cuestión deben de ir todos los esfuerzos.

Si así se hace, además de dar respuesta a un lacerante problema interno, la iglesia habrá mostrado a la sociedad un camino para abordar el tema de la pederastia en otros ámbitos diferentes al suyo. Con lo que puede, incluso, salir fortalecida. Pero sin sacar pecho.