Las 36 iglesias cristianas más espectaculares del mundo

(Saturnino Rodriguez).- Los templos dedicados al culto divino han existido desde que hace miles de años las primeras civilizaciones implantasen sus diferentes religiones.

Pero en esta presentación nos vamos a centrar en las iglesias cristianas, (católicas, protestantes y ortodoxas) que es la denominación que recibe el templo destinado al culto donde los fieles acuden para realizar actos de carácter religioso y oración.

Existen iglesias por todo el mundo, las hay enormes, pequeñas, centenarias, modernas... en definitiva, de todo tipo. Esta es una recopilación de las 36 que consideramos más espectaculares del mundo. Son lugares en donde, además de rendir culto, es posible disfrutar de la arquitectura más variada como veremos en parajes únicos.

La iglesia de Paraportiani, en Mykonos, Grecia

Los lugareños de la isla afirman que hay más de 365 iglesias, se podría decir que una por año. Una de las más destacadas es la Iglesia de Paraportiani, que está ubicada en las proximidades del museo del Folclore. Su arquitectura en líneas y curvas muy sencillas se fusionan en un blanco inmaculado, perfecto. Ubicada en la zona de Kastro o zona del castillo, junto al mar. En realidad son cinco iglesias que comenzaron a construirse en 1475, terminada en siglo XVII. Consta de estas cuatro iglesias: Agios Efstathios-Agios Anargyros -Agios sozon-Agia Anastasia y las cuatro crean la base para la quinta iglesia, que se ubica en la parte central encima del resto.

Capilla de la Sta. Cruz en en el Rock (Arizona, EE.UU.)





Es una capilla católica construida en los cerros de Sedona, Arizona, Estados Unidos a cargo de la Diócesis de Phoenix, como parte de St. John Vianney en Sedona. Fue realizada por encargo de un ranchero local y el escultor Marguerite Brunswig Staude, que se había inspirado en el edificio del Empire State de nueva construcción en 1932. Después de un intento de hacerlo en Europa, con la ayuda del arquitecto Frank Lloyd Wright, fue cancelado debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, por lo que decidió que la construcción de la iglesia se realizaría en su región de origen.

Iglesia de San Jorge, Lalibela, Etiopía

Es una de las más famosas y antiguas. Data del s.XII en el reinado de Gebra Maskal Lalibela (1172-1212), canonizado por la Iglesia cristiana copta, que quiso construir en la ciudad una nueva Jerusalén en respuesta a la conquista de Tierra Santa por los musulmanes. Es un lugar de peregrinación de los cristianos coptos. La iglesia está totalmente tallada en piedra en forma de una cruz enterrada.

SainAint-Michel de Aiguilhe capilla (Le Puy-en-Velay, Francia)



Es uno de los lugares más notables en Francia. Una capilla situada sobre una clavija volcánica. Esta es la Roca de Aiguilhe, en las afueras de la ciudad de Puy en Velay, en la Auvernia. La capilla de Saint-Michel se ha mantenido allí durante 1042 años, ya que el obispo Gothescalk hizo construir en 962, a su regreso de una peregrinación a Santiago del Compostela en Galicia. En 1955, los trabajadores encontraron restos bajo el altar que habían estado allí desde que fue construido.

La Catedral de Cristal de Cristo en Gardon Globe, Orange (California) EEUU



Fundada en 1955 por el Reverendo Robert H. Schuller y su esposa Arvella en el terreno de lo que se conocía hasta ese momento como la Iglesia de la Comunidad de Garden Grove. Una de las misiones expresas de la iglesia era "encontrar una necesidad y llenarla, encontrar una herida y sanarla". El arquitecto Philip Johnson, mundialmente famoso, diseñó el edificio del santuario, que fue construido con 10.000 paneles rectangulares de vidrio. La iglesia también es conocida por su órgano, construido por Fratelli Ruffatti. El instrumento incorpora el gran órgano Aeolian-Skinner construido en 1962 para el Avery Fisher Hall de Nueva York. En 2011, tras una guerra de ofertas por la propiedad entre la Diócesis católica de Orange y la Universidad Chapman del condado de Orange, el juez del Tribunal aprobó su venta a la diócesis por 57,5 millones de dólares. La Catedral de Cristal, según afirmaba el obispo Tod D. Brown es un centro de la comuniad católica de Orange.

Iglesia de Hallgrímur (Reikiavik, Islandia)





Es una iglesia de rito luterano situada en Reikiavik, capital de Islandia, no una catedral ya que en Reikiavik hay dos catedrales: la Catedral de Reikiavik propiamente dicha (de rito luterano) y la Catedral de Cristo Rey (de culto católico). Su construcción duró 38 años. Fue encargada en 1937, pero se comenzó en en 1948 y se terminó en 1986. Situada en el centro de la ciudad, es visible desde todas partes de ella y se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de Reikiavik. Junto a la puerta de entrada está la estatua del Mesías, obra del escultor Einar Jonsson, quien la donó en 1948. Esta estatua representa a Cristo en el momento en que el Espíritu de Dios desciende sobre él en su bautismo, simbolizando el misterio de la Trinidad

Basílica-Santuario Madonna delle Lacrime, Sicilia (Italia)



Es una basílica menor y un santuario mariano erigido en memoria del desgarrador milagroso de una efigie de yeso que representa al Inmaculado Corazón de María, colocada junto a la cama de las esposas de Iannuso en su humilde hogar en Via Degli Orti en Siracusa en 1953 . En 2002, Juan Pablo II elevó el santuario a la dignidad de una basílica menor con el nombre de "basílica santuario Madonna delle Lacrime.

Iglesia de Grundtvig, (Copenague, Dinamarca)



Gracias a su aspecto poco común, es una de las iglesias más conocidas de la ciudad y uno de los escasos ejemplos de templo expresionista. de la construcción es la fachada occidental, que recuerda a un Westwerk o a un órgano, que oculta un campanario de 49 metros de altura. La primera piedra se colocó tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el 8 de septiembre de 1921, y la construcción se extendió de 1921 a 1926, aunque los últimos trabajos en el interior y los edificios colindantes recién concluyeron en 1940

Santuario de Las Lajas, Ipiales (Colombia)

El Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas en el departamento de Nariño, al sur de Colombia es destino de peregrinación y turismo desde el siglo XVIII. El santuario está situado en el cañón del río Guáitara. El primer templo construido en el lugar en que una indígena encontró una imagen a la que atribuyó la curación milagrosa de su hija sordomuda, fue una choza de madera y paja que duró 40 años, pasando después cuatro etapas hasta convertirse en el templo actual que comenzó en 1916 y se terminó en 1949.

En 1951 la Santa Sede decretó la coronación canónica de Nuestra Señora de las Lajas y el santuario es basílica menor desde 1954. En 1984 el santuario es declarado monumento parte del patrimonio cultural del país, mediante Resolución 007 del 28-12-1984 del Gobierno colombiano. En 2015 el diario británico The Daily Telegraph eligió al Santuario de Las Lajas de una lista de 23 iglesias como la iglesia más bella del mundo por su ubicación y arquitectura.

Templo expiatorio de la Sagrada Familia, Barcelona (España)





Esta Basílica es la obra maestra del arquitecto Gaudí, y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Gauií se dedió a esta obra en exclusiva desde el año191 y aún no está concluída. Es uno de los monumentos más visitados de España, junto al Museo del Prado y la Alhambra de Granada​ y es la iglesia más visitada de Europa tras la basílica de San Pedro del Vaticano.​ Cuando esté finalizada será la iglesia cristiana más alta del mundo. El año 2005 fue incluída por la Unesco en el Sitio del Patrimonio de la Humanidad «Obras de Antoni Gaudí».​ El templo fue declarado basílica menor el 7 de noviembre de 2010 por el papa Benedicto XVI.​

Iglesia de Notre Dame de Haut en Romchamp (Francia)

Esta capilla fue construida entre 1950 y 1955, creación del arquitecto francosuizo Le Corbusier, y uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura religiosa del siglo XX. Le Corbusier escogió el lugar que proporcionó la geometría sobre la que apoyó su solución, junto con su herencia histórica como lugar de adoración. También detectó una relación sagrada de la colina con sus alrededores, las montañas del Jura en la distancia y de la colina misma, dominando el paisaje. El conjunto arquitectónico para algunos críticos tiene muchas semejanzas con la Acrópolis en Grecia.

Catedral de Milán (Italia)





El "Duomo" como es conocida esta catedral metropolitana por la plaza de ese nombre donde se encuentra, es una de las iglesias de culto católico más grandes del mundo (tiene 157 metros de largo y puede albergar 40.000 personas en su interior) y las ventanas del coro tienen la reputación de ser las mayores que se conocen. La construcción fue iniciada en 1386 y terminada en 1965. El plano de la ciudad de Milán, con sus calles que salen en forma de radio del Duomo o circundándolo, revela que éste ya constituía en la Antigüedad el centro de la ciudad, denominada Mediolanum. La Basílica de san Ambrosio fue construida en este sitio a comienzos del siglo V,

Catedral de Maringá (Paraná, Brasil)



En portugués, la Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória de Maringá), terminada en 1972, tiene una altura aproximada de 124 m (406 ft 10 in), por lo que es considerada como la iglesia más alta en América Latina y una de las más altas del mundo. Realizada por el arquitecto brasilero José Augusto Bellucci, se inspira en los satélites del Programa Sputnik, particularmente en la forma cónica de la catedra. La primera piedra, un bloque de mármol originario de la Basílica de San Pedro en Roma y bendecido por el Papa Pío XII, fue colocada en 15 de agosto de 1958.

Catedral de sal de Zipaquirá (Zipaquirá, Colombia)



La Catedral de Sal es un recinto construido en el interior de las minas de sal de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. El diseño arquitectónico y artístico de la nueva Catedral de Sal, es propio del arquitecto bogotano Roswell Garavito Pearl, escogido en un concurso de 40 propuestas y considerado como uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura colombiana,​ por lo que se le ha otorgado incluso el título de joya arquitectónica de la modernidad, convirtiéndola en la Maravilla No.1 de Colombia, aunque también fue propuesta entre las Nuevas siete maravillas del mundo moderno.

Iglesia de Jubilee (Roma, Italia)

Como parte del programa "50 iglesias para Roma 2000" durante la celebración del Jubileo 2000, la Iglesia Católica encargó al arquitecto norteamericano Richard Meier, la iglesia del Jubileo, también conocida como Iglesia de Dios Padre Misericordioso. Previamente, se había convocado a un concurso en el que participaron arquitectos de fama internacional, como Tadao Ando, Frank Gehry, Peter Eisenmann, Santiago Calatrava, Gunter Behnisch y Richard Meier, resultando ganador éste último.

St Joseph Ukranian Catholic Church- Chicago Illinois, EEUU





La iglesia ucraniana griega católica de San José el prometido es una iglesia ucraniana ubicada en Chicago, Illinois y que pertenece a la Iglesia de San Nicolás para los católicos ucranianos. El edificio tiene un techo ultramoderno, compuesto por trece cúpulas de oro que simbolizan a los doce apóstoles y a Jesucristo como la cúpula central más grande. La historia de San José comienza con el obispo Constantino Bohachevski, metropolitano de la archiparquía ucraniana de Filadelfia , que estableció oficialmente la iglesia católica ucraniana de San José el 1 de agosto de 1956. El padre Joseph Shary fue enviado aquí como pastor organizador, quien a su llegada a Chicago.

Capilla de cadetes de Colorado (Colorado, EEUU)



Es un edificio religioso terminado en 1962 en la zona de cadetes de la Academia al norte de Colorado Springs de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el estado de Colorado. Fue diseñado por Walter Netsch1​ del estudio Skidmore, Owings and Merrill de Chicago. La construyó Robert E. McKee , Inc. , de Santa Fe, en el estado de Nuevo México. Muy controvertido en sus comienzos, hoy la Capilla de Cadetes se ha convertido en un ejemplo clásico y muy apreciada de la arquitectura moderna. Recibió el "Premio de los Veinticinco Años" del American Institute of Architects. En 2004 fue declarada Hito Histórico Nacional.​

La Catedral Basílica Metropolitana de Santa María, Burgos (España)





Comenzó a construirse en el año 1221, siguiendo patrones góticos franceses. Tuvo importantísimas modificaciones en los siglos XVy XVI. Burgos había sido convertida en sede episcopal en 1075 por el rey Alfonso VI y la autoridad del papa Gregorio VII, dando así continuidad a la tradición episcopal de la vieja diócesis de la Oca, cuyo prelado figura ya en 589 como signatario del III Concilio de Toledo, en época visigótica. En la catedral se conservan obras de artistas extraordinarios, como los arquitectos y escultores de la familia Colonia (Juan, Simón y Francisco); el arquitecto Juan de Vallejo, los escultores Gil de Siloé, Felipe Vigarny, Rodrigo de la Haya, Martín de la Haya, Juan de Ancheta y Juan Pascual de Mena, el escultor y arquitecto Diego de Siloé, el rejero Cristóbal de Andino, el vidriero Arnao de Flandes o los pintores Alonso de Sedano, Mateo Cerezo, Sebastiano del Piombo o Juan Ricci, entre otros muchos. La catedral burgalesa fue declarada Monumento Nacional el 8 de abril de 1885 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 31 de octubre de 1984.

Catedral de San Basilio. Moscú (Rusia)

Es un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja de la ciudad de Moscú, Rusia. Es mundialmente famosa por sus cúpulas en forma de bulbo. A pesar de lo que se suele pensar popularmente, la Catedral de San Basilio no es ni la sede del Patriarca Ortodoxo de Moscú, ni la catedral principal de la capital rusa, pues en ambos casos es la Catedral de Cristo Salvador. Como parte de la Plaza Roja, la catedral de San Basilio fue incluida desde 1990, junto con el conjunto del Kremlin, en la lista de Patrimonio de la Humanidad de Unesco. La construcción de la catedral fue ordenada por el zar Iván el Terrible para conmemorar la conquista del Kanato de Kazán, y se realizó entre 1555 y 1561. En 1588, el zar Teodoro I de Rusia mandó que se agregara una nueva capilla en el lado este de la construcción, sobre la tumba de San Basilio el Bendito, santo por el cual se empezó a llamar popularmente la catedral.

Basílica papal de San Pedro, Vaticano, Roma (Italia)





Es una de las cuatro basílicas mayores de Roma de más alto rango: ​ San Pedro, San Juan de Letrán - que es la verdadera Catedral de Roma como archibasílica - San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. ​ La basílica de San Pedro cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo,​ con 193 m de longitud, 44,5 m de altura, y abarca una superficie de 2,3 hectáreas. En la tradición católica, la basílica se fue construida en el lugar donde se encontraba la tumba de Pedro -no lejos del circo de Nerón - que fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, primer obispo de Antioquía, primer obispo de Roma y, por lo tanto, el primero de los pontífices. Las obras fueron ordenadas por el emperador Constantino, a expensas del papa Silvestre I; comenzaron entre el 326 y el 330, y finalizaron 30 años después. Ante el altar mayor de esta iglesia fueron coronados muchos emperadores, como Carlomagno, a quien el papa León III impuso la corona imperial el día de Navidad del año 800. Fue Nicolás V en 1452 quien consideró la reconstrucción o, al menos, hacer cambios radicales.

Cincuenta años después, en 1505, bajo el pontificado de Julio IIinició una reforma que continuó a través de los papados de León X (1513-1521), Adriano VI (1522-23), Clemente VII (1523-1534), Pablo III (1534-1549), Julio III (1550-1555), Marcelo II (1555), Pablo IV (1555-1559), Pío IV (1559-1565), san Pío V (1565-1572), Gregorio XIII (1572-1585), Sixto V (1585-1590), Urbano VII (1590), Gregorio XIV (1590-1591), Inocencio IX (1591), Clemente VIII (1592-1605), León XI (1605), Pablo V (1605-1621), Gregorio XV (1621-1623), Urbano VIII (1623-1644) y de Inocencio X (1644-1655).

Iglesia de Borgund Stave, Noruega





Su construcción data de finales del siglo XII. Actualmente sólo funciona como museo.

Es la obra maestra de las treinta stavkirke medievales que han sobrevivido hasta la actualidad. Presenta un diseño monumental, con su característico techo de escalonamiento séxtuplo con decoración en forma de cabezas de dragones. Es también la mejor conservada, la más conocida y una de las más visitadas.



Catedral de Brasilia (Brasil)

La Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, más conocida como la Catedral de Brasilia, capital de República Federal de Brasil. Fue diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer y es la sede arzobispal de la Arquidiócesis de Brasilia y el primer monumento en ser creado en Brasilia.​ Su piedra fundacional fue emplazada el 12 de septiembre de 1958 y su construcción fue concluida el 31 de mayo de 1970, cuando solo los 70 m de diámetro del área circular eran visibles. El 31 de mayo de 1970 fue inaugurada de facto, ya con los vidrios externos transparentes. La catedral posee cuatro campanas donadas por españoles residentes en Brasilia en 1968 y fueron fundidas en Miranda de Ebro, Burgos España.​

Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, Brasilia (Brasil)





El famosísimo arquitecto Oscar Niemeyer - autor de la famosa catedral de Brasilia) - se hizo cargo también de la Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, en Brasilia. Su particular visión de la arquitectura, en este caso inspirada por la caperuza de algunas congregaciones de monjas, se completó con los azulejos del artista Athos Bulcão. La iglesia estuvo lista en tan sólo 100 días, con el objetivo de cumplir la promesa que hizo la primera dama de Brasil, Sarah Kubitschek, y así su hija sanara de su enfermedad y recuperara definitivamente la salud.

Iglesia de Paoai, Yocos, Filipinas





La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, conocida habitualmente como la Iglesia de Santa María es una iglesia católica ubicada en el municipio de Santa María en la provincia de Ilocos Sur en las Filipinas. Según la leyenda, antes de que se construyera la iglesia de Santa María en su lugar actual, la Virgen María era venerada en un lugar diferente llamada Bulala. La Virgen desaparecía con frecuencia de ese lugar y se la encontraba posaba en un árbol de guayaba que crecía donde se encuentra la actual iglesia, lo que dio pie a que los ciudadanos trasladaran la iglesia a su ubicación actual.

La parroquia de Santa María comenzó como una iglesia delegada (visita) de Narvacan, su ciudad vecina al norte, en 1567. La llegada de colonos después de la total conquista de la región de Ilocos por los españoles incrementó grandemente la población de Santa María. La construcción de la iglesia actual empezó en 1765 y en 1769 la capilla se convirtió en un ministerio independiente y se dedicó a la Virgen María representada como Nuestra Señora de la Asunción, convirtiéndose en el centro de las actividades religiosas y comerciales. La iglesia fue incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO el 11 de diciembre de 1993 como parte de las iglesias barrocas de las Filipinas, de época española. No sólo es un recuerdo de cuatro siglos de dominación española en la zona, sino que también es una estructura única con un diseño arquitectónico diverso de ladrillos y argamasa.

Iglesia San Gildas, Bretaña francesa (Francia)





Al cobijo de una enorme roca y pegada al río Blavet, la capilla de Saint Gildas recuerda el paso de un monje irlandés por Gildas, quien más tarde fue canonizado, que compartió esta cueva natural con su discípulo, el también santo, Bieuzy a modo de ermita. La primera capilla que se erigió en ella fue en el siglo XVI, siendo el edificio que hoy puede verse una adaptación de aquél construido en 1837. En su interior puede verse la llamada 'silla de Saint Gildas', que es una piedra desde donde según marca la tradición el santo predicaba.

Iglesia de Kwato, Milne Bay (Papúa Nueva Guinea)

En una de las islas de Papúa Nueva Guinea, en la que tiene forma de boomerang concretamente, conocida como isla Kwato, se levanta una iglesia construida en piedra que guarda sus orígenes en las misiones británicas que llegaron a estas lejanas tierras en los albores del siglo XX. Situada en el pico más alto de la isla, hoy es el recuerdo de otra época.

Iglesias ortodoxas de Maramures (Rumanía)





Ocho de las casi cien iglesias ortodoxas de madera de la región rumana de Maramureș fueron incluidas por la Unesco en su lista de lugares Patrimonio de la Humanidad. Sus altos campanarios y su factura, con diversas soluciones constructivas en cada una de ellas, hicieron de esta región montañosa cercana a Transilvania un destino religioso de primer orden en estas latitudes. Fue la prohibición de usar piedra en la

Iglesia de San Andrés Xecul, San Andrés Xecul (Guatemala)





Toda la artillería pesada sale fuera en la iglesia de San Andrés Xecul, en la ciudad de guatemalteca del mismo nombre. Suponemos que querían llevar al extremo la máxima de compartir es vivir, y por ello querubines vestidos y florituras multicolores se airean en su fachada amarilla. Y qué hay más barroco que esto, un pequeño escenario para el gran teatro de la vida.

Basílica de Higüey, Salvaleón de Higüey (República Dominicana)





La basílica de Higüey, o en su nombre largo basílica Catedral Nuestra Señora de La Altagracia, es uno de los templos cristianos más concurridos del Caribe. Un concurso internacional eligió en 1949 el proyecto de los franceses André-Jacques Dunoyer de Segonzac y Pierre Dupré para levantar sobre uno de los primeros santuarios católicos en el Nuevo Mundo este gigantesco templo de cruz latina y altísimas florituras. La tradición dice que fue la virgen de La Altagracia la que se apareció aquí allá por el 1572, una virgen estrechamente vinculada a los conquistadores españoles, que como Nicolás de Ovando, gobernador de las Indias, eran extremeños, provincia donde la virgen es patrona de más de un pueblo.

Iglesia de Graun, lago di Resia (Italia)

La iglesia de Graun dejó de asistir a sus feligreses más o menos en 1950, cuando ella y el pueblo entero fue sumergido bajo los 22 metros de agua del lago artificial di Resia. Es precisamente su campanario lo único de la población que se salvó del 'naufragio'. Los lugareños aseguran que durante el invierno aún se escuchan las campanas de la iglesia, pese a que éstas se retiraron unas semanas antes de la creación del lago. Lo que sí regala el invierno es una gran pista de patinaje sobre su superficie, un pavimento de hielo que permite alcanzar a pie el campanario y tocar sus piedras talladas del siglo XIV.

San Michele de Murato, Córcega (Francia)





No es que los constructores de San Michele de Murato empezaran a encajar formas geométricas cual Tetris siglos antes de que Nintendo alienara a medio mundo con él, pero el dibujo de sus muros hace que el cerebro haga la asociación casi al instante. Piedras blancas y verdes hacen el juego en esta iglesia de hechuras románicas que adorna desde el siglo XIII el valle de Bevinco en Córcega.

Catedral du Christ-Roi, Quebec (Canadá)





La catedral du Christ-Roi sigue en sus formas las líneas de la naturaleza que la rodea, casi en una simbiosis con el mundo. Dos humildes capillas precedieron en el siglo XIX a la actual catedral que se completó en materiales totalmente naturales en la década de los 60 del pasado siglo XX. Gérard Notebaertserá fue el arquitecto encargado de levantar el nuevo templo, para el que se había recaudado donaciones durante décadas. Hoy es considerada un monumento histórico por el gobierno de la provincia de Quebec.

Monasterio de Voronet, Gura Humorului (Rumanía)





Monasterio e Iglesia bajo la advocación de San Jorge. Aquí al contrario que en otras iglesias del mundo, la procesión va por fuera. El monasterio de Voroneț se erigió e 1488 por orden del rey Estefan III de Moldavia, conocido por estas tierras como Estefan el Grande, para conmemorar su victoria en la batalla de Vaslui, y se hizo en un tiempo récord, en apenas lo que dura un verano. El pequeño pueblo rumano de Gura Humorului es el que disfruta de la llamada Capilla Sixtina del Este, un gigantesco fresco pintado en 1547 que cubre con el juicio final la fachada de este monasterio en vivos colores, máximo exponente de los monasterios pintados de la región. Una mención especial merece el azul cerúleo que recubre los muros, el azul Voroneț, a la misma altura en el mundillo del arte que el rojo Tiziano.

Santa Maria della Isola, Tropea (Italia)





Santa Maria della Isola reina sobre Tropea y también sobre el mar Tirreno. Alzada sobre un promontorio, su precioso perfil es el regalo a una escalonada subida por uno de sus lados. La concentración espiritual se hace tarea complicada al pensar que flanquean al templo las playas más bonitas de esta población vacacional, más que favorita para los italianos. Es probable que la roca de la isla estuviera habitada, alrededor del siglo VII-VIII, por ermitaños, aunque las primeras indicaciones escritas del uso de la roca para fines monásticos se remontan al siglo XI. Una leyenda cuenta cómo en el momento de la iconoclasia, una estatua de la Virgen llegó a Tropea desde el este.

Capilla de Saint Michel, Lago de Serre-Ponçon (Francia)





Alrededor del año 1020, la abadía de Nuestra Señora de Boscodon poseía un priorato que dominaba el valle de Durance en su margen derecha, entre Chorges et Prunières [1] La capilla, construida en el siglo XII en una pequeña colina y asociada con la Sacra di San Michele , fue destruida en 1692 por las tropas del duque de Saboya . Reconstruida en el siglo XVII , se convirtió en un lugar de peregrinación para los feligreses de Chorges y Prunières, que acudieron en masa el 29 de septiembre, la fiesta de San Miguel Arcángel

"Device to Root out Evil" , Calgary (Canadá)

En Calgary, Canadá, habrán pensado que dándole una vuelta a todo, las cosas podrían verse desde otro ángulo. Dicho y hecho, la escultura de Dennis Oppenheim pende del campanario de la iglesia en un pequeño parque. Merecido tiene su lugar en este ranking de iglesias encantadoramente raras, esta obra conocida como 'Device to Root out Evil', o lo que es lo mismo, "dispositivo para erradicar el mal". Esté consagrada o no "Device to Root Out Evil" es una iglesia al estilo de Nueva Inglaterra, inclinada, invertida, de 25 pies, con su aguja empujada hacia el suelo y la base elevada como para invitar al escrutinio de los cielos. Es una de las esculturas más reconocidas del mundo hoy en día. Con una ironía demoníaca, esta obra descansa incómodamente entre el humor y el terror, un término medio que Oppenheim habitó como un escenario para la continua transformación de sí mismo. Con el cambio del nombre de la obra de arte a Dispositivo para erradicar el mal, Oppenheim representó a los Estados Unidos en la Bienal de Venecia de 1997. Inicialmente concebida para Nueva York desde 2008 se encuentra el Calgary, En Alberta, Canadá.en 2008