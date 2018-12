Cardenal Bassetti: "Francisco es un gran don del Señor para la Iglesia y la humanidad entera"

(Cameron Doody).- "Este Papa y este periodo que estamos viviendo, a pesar de todas las dificultades y las críticas, son un gran don del Señor para la Iglesia y para la humanidad entera". Otro fuerte respaldo del cardenal Gualtiero Bassetti al Papa Francisco en el espacio de menos de una semana, esta vez en la presentación en Perugia del libro de Andrea Tornielli y Pier Paolo Saleri, El dinero no gobierna. Política, economía y ambiente en el pensamiento social del Papa Francisco.

El título del libro representa "la fuerza de un Pastor que sorprende y que guía a su grey con valentía, discernimiento y contracorriente", afirmó en su discurso el purpurado, arzobispo de Perugia-Città della Pieve. "En contra de los grandes poderes tecno-económicos de este mundo, contra las modas culturales y contra el pensamiento dominante, permaneciendo fiel a una sola cosa: el Evangelio".

Reflexionando sobre la "sintonía espiritual" que le une a Bergoglio, el también presidente de los obispos italianos explicó cómo el actual pontífice está ayudando a "superar esta distinción artificial entre 'católicos de lo social' y 'católicos de lo moral' para volver a ver la unidad del mensaje evangélico y, por tanto, la unidad de la doctrina social de la Iglesia católica".

"Muchas de las actuales incomprensiones, de las críticas a este Pontificado, nacen... de la falta de conocimiento de la doctrina social", afirmó el cardenal italiano, "a la que se suma la soberbia típica de quien no sabe que no sabe, pero se autoproclama maestro de vida o, incluso, maestro de la Iglesia".

"No hay nada sociológico o político" en la visión pastoral del Papa Francisco, defendió Bassetti, sino simplemente "la conciencia de que hay 'algo que no funciona' en la organización social de todo el planeta. Algo profundo y para nada accesorio". "Por este motivo, Francisco percibe la exigencia de 'replantear la solidaridad' ya no como simple asistencia hacia los más pobres, sino como replanteamiento global de todo el sistema, como búsqueda de vías para reformarlo y corregirlo coherentemente con los derechos fundamentales del hombre, de todos los hombres", explicó el purpurado.

El cardenal Bassetti terminó su intervención glosando la llamada del Papa Bergoglio a construir "una Europa unida, sobre bases nuevas y raíces antiguas". "Francisco no tiene miedo de criticar a la Europa de los bancos y de las finanzas, la Europa vieja y estéril", observó el cardenal, mientras que al mismo tiempo "es bien consciente del excepcional patrimonio histórico, religioso y cultural de Europa". De ahí que el Papa implorara en Estrasburgo a "construir juntos la Europa que gira no alrededor de la economía, sino alrededor de lo sacralizado de la persona humana, de los valores inajenables; la Europa que abraza con valentía su pasado y ve con confianza el futuro para vivir plenamente y con esperanza su presente".

Estas palabras, terminó diciendo el cardenal Bassetti, "son un estupendo don del Señor no solo para la Iglesia, sino para la humanidad entera". "Atesorémoslas y sobre todo usémoslas bien", alentó. "No podemos permitir que un viento gris de miedo, rencor y xenofobia sople sobre nuestra querida Europa", concluyó el purpurado, antes de animar a "hacer que resplandezca en el cielo de Europa una luz de paz, concordia y solidaridad".

