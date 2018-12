El cardenal Napier arremete contra la televisión ultra anti-Francisco EWTN

(Cameron Doody).- Es uno de los medios que más daño está haciendo al pontificado de Francisco. No solo a través de su televisión, sino también a través de una de sus páginas web, el National Catholic Register, que ha servido como altavoz de críticos de Bergoglio como monseñor Viganò. Pero ahora el cardenal Wilfred Napier ha cargado duramente contra EWTN, poniendo aún más de relieve la disensión de la cadena de la Madre Angelica.

"¡'The World Over' presentado por Raymond Arroyo es como una reliquia de los 1960 y 70, cuando Ian Paisley y su calaña despotricaban contra la fe católica en general, y el Papa en particular! ¡Aún no he escuchado un programa que no informe negativamente o ataque al Papa Francisco!", tuiteó este lunes el arzobispo de Durban, Sudáfrica.

Ian Paisley, fundador y líder del Partido Unionista Democrático del Ulster y también moderador de la fundamentalista Iglesia Libre Presbiteriana del Ulster, ha sido unos de los defensores más férreos de la pertenencia de Irlanda del Norte al Reino Unido protestante y no a la República de Irlanda católica, especialmente en los años de tensión conocidos como los Troubles, en las décadas de los 70 y 80. Su anticatolicismo fue evidenciado por hechos como los ocurridos en 1988, cuando protestó por el hecho de que Juan Pablo II diera un discurso en el Parlamento Europeo y mostró un cartel en el que se leía el rótulo: 'Anticristo'".

Raymond Arroyo, por otra parte, presenta 'The World Over', un programa que ha sido calificado también por el obispo Rick Stika de Knoxville, Tennessee, como "sesgado", "deplorable" y "fake news" por sus críticas a las políticas de Francisco.

En una muestra más de autoridad autoconcedida, Raymond Arroyo tuiteó después del mensaje del cardenal Napier una cita de la Madre Angélica, fundadora de EWTN. "Es obligación tuya decir la verdad, y la gente puede tomarla o dejarla. Pero la verdad ha de estar en nosotros. Vivimos hoy en tal pobreza de verdad". Por su parte, el cardenal Napier se ha reafirmado en su críticas de EWTN, tuiteando tras la polémica original que la "postura anti-vaticana" del programa de Arroyo le hace "incómodo".

Should read:

“The World Over” hosted by Raymond Aroyo is like a throwback to the 1960’s & 70’s, when Ian Paisley & his ilk fulminated against Catholic Faith in general, & Pope in particular! I’ve still to hear a programme that doesn’t report negatively on or attack Pope Francis! — Cardinal Napier (@CardinalNapier) 3 de diciembre de 2018

May I ask you to listen to The World Over with an open mind? That’s what I did when I began to make EWTN my daily listening post! Slowly but slowly, I became uncomfortable about the anti-Vatican stance taken by The World Over, much of it aimed at Pope Francis. — Cardinal Napier (@CardinalNapier) 4 de diciembre de 2018