Monseñor Hinder: "El Papa en los Emiratos, paso histórico para el diálogo islamo-cristiano y para la paz”

(Agenzia Fides).- "La primera visita del Papa Francisco a la Península Arábiga es un momento clave para el diálogo entre musulmanes y cristianos", asegura a Fides el obispo Paul Hinder, Vicario Apostólico del sur de Arabia, que incluye Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen. "Damos la bienvenida al Papa con un corazón abierto y rezamos con las palabras de San Francisco de Asís: "Haz de mí Señor un instrumento de tu paz". Esperamos que la visita apostólica sea un paso importante en el camino del diálogo entre musulmanes y cristianos y contribuya a la comprensión mutua y a la paz en el Medio Oriente", señala.

El 6 de diciembre, la Santa Sede anunció que el Papa realizará una visita de tres días a los Emiratos Árabes Unidos del 3 al 5 de febrero de 2019. La visita responde a la invitación del Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y comandante adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos. El Papa participará en un encuentro interreligioso sobre fraternidad humana. Al anunciar la visita del Papa Francisco, el príncipe heredero Mohammed publicó en un tuit: "el Papa es un símbolo de paz, tolerancia y promoción de la fraternidad. Esperamos la visita histórica, a través de la cual buscaremos el diálogo y la convivencia pacífica entre los pueblos".

La visita, informa el Vicario apostólico, es también una respuesta a la invitación dirigida al Papa Francisco por la pequeña comunidad católica que vive en los Emiratos Árabes Unidos. El obispo Hinder expresó su gratitud al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos e informó que se creó una comisión especial, en estrecho contacto con el gobierno para gestionar todos los aspectos de la peregrinación papal.

La celebración de la misa se llevará a cabo el 5 de febrero en un lugar público en Abu Dhabi. "Es un gesto amable que apreciamos y reconocemos", asegura el Vicario refiriéndose al gobierno.

La del Papa Francisco es la primera visita de un pontífice en la Península Arábiga. El tema que el Vicariato apostólico de Arabia del Sur eligió para la visita está tomado de la oración atribuida a Francisco de Asís: "Señor, haz de mí un instrumento de tu paz". La visita también se produce en el 800 aniversario del encuentro entre Francisco de Asís y el sultán Malik Al-Kamil, que tuvo lugar en Egipto en 1219.

