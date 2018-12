El cardenal Pell, condenado por abusar de dos monaguillos

(Jesús Bastante).- El cardenal Pell, todavía prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, ha sido declarado culpable de abusar sexualmente de dos monaguillos en los años 90, según anuncian los medios australianos, que hablan de un veredicto unánime del tribunal de Melbourne.

De confirmarse, se trataría de la condena al mayor alto cargo de la Iglesia por un delito de pederastia. La Santa Sede aún no se ha pronunciado, pero en la práctica Pell ya no ejercía como superministro de Economía vaticano, y no participa de las reuniones del C9, el grupo de cardenales que colabora con el Papa para la reforma de la Curia. El año pasado, el purpurado había pedido una dispensa a Roma para viajar a Melbourne a defenderse de las acusaciones en su contra, que siempre había negado.

El juicio ha venido precedido de una fuerte polémica, toda vez que se declaró el silencio total y la prohibición de publicar cualquier información relativa al caso. Sin embargo, después de tres días de deliberaciones, varios medios australianos ya publican que Pell ha sido encontrado culpable de todos los cargos. Una decisión tomada por unanimidad.

Vatican No. 3 Cardinal, George Pell, convicted of sexual abuse of two boys. Pell faces another trial in 2019 for sexual abuse of two other boys in a swimming pool.



https://t.co/nehWyacSqX