El Consejo de las Partes del Centro Internacional de Diálogo (KAICIID) adopta el Reglamento para la Ampliación

(KAICIID).- El Consejo de las Partes del Centro Internacional de Diálogo (KAICIID), en su reunión del pasado 30 de noviembre de 2018 en Viena, aprobó un modelo para la ampliación del Centro elaborado por la Secretaría, que fue autorizada a iniciar los contactos con posibles países candidatos.

El Consejo de las Partes, compuesto por la República de Austria, el Reino de Arabia Saudí y el Reino de España, junto con la Santa Sede como Observador Fundador, aprobó también por unanimidad el presupuesto y el plan de trabajo del Centro propuesto para 2019. El programa y el presupuesto para el ejercicio de 2019 ascienden a 12,3 millones de euros.

El plan de trabajo detalla las actividades y programas propuestos para las plataformas de diálogo interreligioso financiadas por el Centro en sus áreas prioritarias: la región árabe, la República Centroafricana, Myanmar y Nigeria; así como los nuevos programas de capacitación para el diálogo en línea y presenciales. El plan también incluye la constante cooperación con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana. El Consejo de las Partes debatió la revisión de la Estrategia del KAICIID, adoptada en 2015, además de la Gobernanza del Centro.

El reglamento operativo adoptado para la ampliación es el resultado de amplios debates celebrados por un grupo de trabajo ad hoc, constituido por el Consejo de las Partes en mayo de 2017. Dicho grupo de trabajo trasladó al Consejo los resultados en la reunión del 30 de noviembre.

Considerando la diversidad cultural y geográfica, y en virtud de los términos del Acuerdo para el Establecimiento del KAICIID y del Reglamento del Consejo de las Partes, se invitará a los países miembros interesados a unirse al Consejo de las Partes. Solamente los miembros (fundadores) existentes, es decir, los Gobiernos de Austria, Arabia Saudí y España, tendrán la facultad de decidir respecto de la ampliación de los Estados miembros del KAICIID.

