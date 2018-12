Fue una princesa 'it girl' y rebelde; ahora lidera a los enemigos del Papa

(Jason Horowitz, The New York Times).- La princesa Gloria von Thurn y Taxis recorre su palacio alemán de 500 salas con las llaves en mano y una pulsera de rubíes y un dije de la Virgen María en la muñeca.

La princesa Gloria -que cierta vez fue bautizada "Princesa TNT" por sus explosivos años como aristócrata propensa a la fiesta, coleccionista de arte y corte de pelo al estilo punk- se convirtió en la reina sol en torno a la que orbitan muchos católicos romanos tradicionalistas críticos del papa Francisco. Su castillo de Ratisbona es una potencial "Escuela de Gladiadores" para los católicos conservadores en su cruzada para preservar las tradiciones de la iglesia.

Su palacio romano con vista al foro antiguo es el punto de encuentro preferido para los cardinales y obispos de la oposición y populistas como Stephen K. Bannon. Muchos de ellos esperan aprovechar la crisis por los abusos sexuales, la mayor amenaza existencial para la iglesia en siglos, para derrocar al pontífice de 81 años, del que están convencidos de que está destruyendo la fe.

La princesa Gloria, que tiene una relación cercana con Hillary Clinton, con André Leon Talley, exeditor de la revista Vogue, y con celebridades como Quincy Jones, desestimó cualquier sospecha de estar liderando una sociedad secreta dentro de sus palacios, cuyas puertas están abiertas para que cada visitante pueda encontrarse con "un travesti o una monja". Dijo que creía que el papa estaba "intentando hacer lo mejor", pero agregó, con una sonrisa: "lo que pasa es que nunca canta mis canciones preferidas".

La princesa estima que su responsabilidad es alimentar a diario a centenas de personas hambrientas en su comedor y brindar apoyo a los sacerdotes, cada vez más aislados. Pero algunos de los sacerdotes de su corte han respondido la llamada del deber yendo a la guerra.

Princess Gloria von Thurn und Taxis has hosted Stephen Bannon and the prelates leading the resistance to Pope Francis. But she says her palace is not a place for conspiracy, and that "transvestite or nun" is welcome. https://t.co/R333ZHLOJc