La Navidad del padre Gigi

(Fides).- Ya han pasado tres meses desde el secuestro del padre Pier Luigi Maccalli, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, SMA. No hay información cierta sobre el lugar donde se encuentra retenido ni sobre los pasos que se han tomado para liberarlo.

Su misión en Bomoanga, en Níger, donde ha trabajado durante más de 11 años, se ha cerrado. Los misioneros y las religiosas tuvieron que refugiarse en Niamey, la capital. Los pocos cristianos que quedan están desesperados.

¿Cómo será su navidad este año? ¿Y cómo lo vivirá el padre Gigi? "Gracias a algunos escritos del propio padre Gigi, todos nosotros, sus hermanos de la SMA, mantenemos viva la esperanza", escribe a Fides el padre Marco Prada, de la SMA.

Para las celebraciones navideñas de 2013 el padre Gigi escribió: "Por la noche, en mi misión, a menudo miro hacia el cielo. Hoy entiendo por qué hay tantas estrellas brillantes: son las estrellas de los inocentes. Basta con decir que solo en Níger la desnutrición ya ha causado la muerte de más de 2.500 niños entre enero y septiembre de este año. No nos olvidamos tampoco del macabro descubrimiento de 92 cuerpos de migrantes encontrados a unos diez kilómetros de la frontera con Argelia el pasado octubre. El camión que los transportaba se estropeó en el desierto. Las víctimas son 7 hombres, 37 mujeres y 48 niños. Es la masacre de los inocentes que continúa desde el lejano y siempre próximo día de Belén. Incluso entonces hubo una masacre de inocentes: ¡Raquel sigue llorando a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no hay! No había pasado una Navidad entre lágrimas ... pero en ellas se reflejan las estrellas del cielo de Níger y de inmediato me aparece un reflejo de luz". ("Le stelle di Bomoanga", dicembre 2013)

En 2014, el misionero secuestrado contaba: "Este año, la Navidad será en la nueva iglesia, aunque todavía esté en construcción y no haya ni puertas ni ventanas. Ahora es lo más parecido a un establo donde se refugian las cabras y las ovejas y las gallinas ponen sus huevos. Pero para Navidad la comunidad ha planeado festejar allí un día. Van a hacer una gran limpieza general para celebrar con bailes y canciones la llegada del Niño Jesús entre nosotros". ("Presepe", diciembre 2014)





En Navidad de 2017, - la última que pasó libre en su comunidad-, el padre Gigi instó a no perder la esperanza: "La vida es un tejido hecho de dos hilos: alegrías y tristezas. Solo los pastores han escuchado a los ángeles cantar en el cielo en la noche de Navidad; pero muchos han oído el dolor roto de las mujeres de Belén que lloraban por los santos inocentes. Navidad entre lágrimas de alegría y tristeza, que se funden en un solo abrazo, en el río de la vida. Así es en una misión: experiencias y emociones fuertes que cuentan la belleza de la aventura humana que el mismo Dios ha querido compartir y abrazar ... ¡No abandonemos la esperanza de que un día el desierto florezca!"