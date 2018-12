La presidenta taiwanesa envía una invitación al Papa para visitar la isla

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, invitó al Papa Francisco a visitar la isla en un mensaje de felicitación por su cumpleaños, en el que le describió como una importante inspiración para el pueblo taiwanés.

La agencia oficial CNA informó la noche del lunes de que la presidenta dijo al pontífice que, debido a que el pueblo de Taiwán lo considera como una fuente importante de energía, espera que pueda visitar la isla para infundirles inspiración, compasión y ser un guía espiritual.

Tsai, tras desear al Papa un feliz cumpleaños y buena salud, en su nombre y el del pueblo y gobierno de Taiwán, le agradeció su dedicación en favor de los débiles y necesitados y por los derechos humanos.

La mandataria isleña expresó al Papa Francisco, quien este lunes cumplió 82 años, que le admira particularmente por su valentía para afrontar los desafíos comunes de la humanidad en estos momentos.

Esta es al menos la tercera invitación que Taiwán envía a Francisco para que visite la isla, donde hay unos 300.000 católicos y la Iglesia católica realiza una importante labor educativa, médica y caritativa.

Aunque el Vaticano es aliado diplomático de Taiwán, dada la pugna política entre Taipei y Pekín, y el acercamiento vaticano a China, con la que ha sellado importantes acuerdos este año, no es probable que el Papa Francisco acepte la invitación taiwanesa, que sería interpretada como una ofensa por parte de China.

(RD/EFE)

.@Pontifex, I wish you a wonderful 82nd birthday. Thank you for speaking up for Christian values in the face of critical challenges. I extend my warmest invitation for you to visit & meet the 23 million people of #Taiwan who share your love of peace & goodwill for humankind.