La Fiscalía no recurrirá la absolución del exarzobispo australiano exculpado de encubrir abusos

La Fiscalía del estado australiano de Nueva Gales del Sur anunció hoy que no apelará el fallo que absolvió el pasado 6 de diciembre al exarzobispo Philip Wilson por encubrir a un sacerdote pederasta.

"Tras una cuidadosa evaluación, se decidió que no hay perspectivas de éxito en una apelación (referida) a errores legales", indicó la oficina de la Fiscalía en un comunicado.

En mayo pasado un juez de un tribunal de la ciudad de Newcastle declaró a Wilson culpable de ocultar los abusos del cura pederasta James Fletcher durante la investigación policial desarrollada entre 2004 y 2006 de los hechos ocurridos en la diócesis Maitland-Newcastle, unos 120 kilómetros al norte de Sídney.

Casi tres meses después, el tribunal lo condenó a doce meses de arresto domiciliario, de los cuales seis debía cumplir de forma obligatoria, convirtiendo así a Wilson en el entonces más alto cargo de la Iglesia católica en ser condenado en relación con la pederastia en Australia.

Sin embargo, una instancia judicial superior absolvió a Wilson al hallar "dudas razonables" para atribuir a Wilson el encubrimiento del sacerdote James Fletcher, quien fue sentenciado en diciembre de 2004 por nueve cargos de pederastia y murió en la cárcel 13 meses después.

Por su lado, el fiscal general de Nueva Gales del Sur, Mark Speakman, confirmó en un comunicado la decisión de la Fiscalía, pero recalcó que ha pedido "consejo legal independiente sobre el caso".

Una comisión oficial que investigó la respuesta de las instituciones australianas a los casos de pederastia reveló que la Iglesia católica, con fuerte arraigo en el país, recibió quejas de 4.500 personas por los presuntos abusos de unos 1.880 religiosos y sacerdotes entre 1980 y 2015.

El papa Francisco aceptó el pasado 30 de julio la renuncia de Wilson como arzobispo de Adelaida.

(RD/EFE)

