Putin acusa a EEUU de instigar la división de la iglesia ortodoxa en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Estados Unidos de instigar la división de la iglesia ortodoxa en Ucrania, donde la iglesia local se ha independizado del Patriarcado de Moscú tras más de 300 años de subordinación.

"El hecho de que el secretario de Estado (de EEUU) haya llamado a Kiev para tratar ese asunto no cabe en cabeza alguna. Es algo inadmisible. Pese a todo, es algo que está ocurriendo", dijo Putin durante su multitudinaria rueda de prensa anual.

Putin consideró que el objetivo de dicho plan es "político" y, al coincidir con la campaña de las elecciones presidenciales en Ucrania, busca profundizar "la escisión entre los pueblos ruso y ucraniano".

Además, acusó al patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I, de animar a la Iglesia ucraniana a romper con Moscú para quedarse con territorio ucraniano y "sacar provecho" económico de ello.

"Consideró que ese es el principal motivo instigador, además de, por supuesto, de las sugerencias de Washington", subrayó.

Putin consideró que, además de la violación de la libertad de credo y la injerencia del Gobierno en los asuntos de la Iglesia, el mayor peligro es ahora "el traspaso de propiedades", en referencia a los templos, monasterios y conventos que se subordinan a la Iglesia Ortodoxa Rusa.

"Es algo, que, de hecho, ya está en marcha. Puede adquirir un carácter grave, si no sangriento. Dios no lo quiera que lleguemos a eso. No nos gustaría. Simplemente da pena la gente que defiende sus intereses. Están indefensos. Son, por regla general, ancianos y mujeres", apuntó.

Y negó Putin que la nueva Iglesia Ortodoxa Rusa vaya a ser independiente, ya que pasará a depender de Estambul, cuando hasta ahora la iglesia ucraniana era absolutamente autónoma y podía nombrar a sus propios jerarcas.

Ucrania celebró el pasado 15 de diciembre un concilio de unificación en el que formalizó su independencia de Moscú y nombró a su nuevo patriarca, Epifanio (Dumenko), de 39 años, que recibirá en enero de manos de Bartolomeo I el "tomos" (decreto) de la Autocefalia de la Iglesia ucraniana.

La Iglesia ucraniana aún leal a Moscú ha denunciado en las últimas semanas la persecución de sus religiosos por las fuerzas de seguridad, lo que fue condenado por el Kremlin.

Las actuales tensiones estallaron después de que el Patriarcado universal de Constantinopla anulara en octubre el "tomos" que vinculaba la iglesia ucraniana a la rusa desde 1686, decisión que fue rechazada tanto por la Iglesia rusa como por la ucraniana que le es aún leal.

RD/Agencias