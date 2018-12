Marx aboga por una "separación de poderes" en la Iglesia entre laicos y ordenados

(Cameron Doody).- El Código de Derecho Canónico "no es un manual para un Estado absolutista". El cardenal Reinhard Marx ha abogado por lo que ha llamado la "separación de poderes" en la Iglesia, para combatir los abusos del poder y el clericalismo que, según él, han sido una de las principales causas de la crisis de la pederastia.

Ha habido una "codeterminación" en la Iglesia compartida por clérigos y laicos "desde hace tiempo", pero los fieles tienen la sensación de que ésta no ha aterrizado del todo, defendió Marx este jueves en un discurso en el Club de Prensa de Múnich, Alemania, ciudad de la que es arzobispo. De acuerdo con lo publicado por katholisch.de, web de los obispos germanos, el purpurado explicó que "desde luego" sería posible que el Papa y los obispos cedieran su poder, para que un laico o una laica llegara a hacerse cargo de un Dicasterio vaticano o que fieles no ordenados tomaran asiento en tribunales eclesiásticos. El liderazgo en la Iglesia "no va de consagración, sino de competencia", afirmó el cardenal.

El también presidente de la Conferencia Episcopal alemana asimismo dio a entender que otra posible respuesta a la crisis de abusos podría ser una relajación de la moral sexual católica, con la que, a su juicio, el Papa Francisco "no está tan comprometido". Por otro lado, el purpurado consideró que no servirá de nada achacar el problema de la pederastia a la presencia de homosexuales entre el clero, quienes en términos de cometer abusos "no están más en riesgo que otros". Más bien, le preocupan al cardenal por simplistas "las fuerzas que creen que no tener curas homosexuales arreglaría el problema de los abusos".

El cardenal Marx también se refirió en su intervención a otros temas de actualidad en la Iglesia, como la condena del cardenal Pell o la intercomunión con protestantes en determinados casos.

En lo referido al primero, el integrante del 'gabinete' de cardenales del pontífice ahora conocido como el C6 afirma que el purpurado australiano hallado culpable de pederastia "ya no tiene influencia en Roma" por estar ahora "prácticamente inactivo" desde que le fue concedida su excedencia en el verano de 2017. Y en cuanto al segundo tema, Marx predijo que, pese al "espectáculo" que ha ofrecido la jerarquía por estar dividida en cuanto a la idea de que los esposos protestantes de fieles católicos comulguen en ciertos casos, la práctica pronto será habitual. "Se hará de todas formas", afirmó el cardenal.

