Católicos acusan a la COP24 de "huir de su responsabilidad de actuar" sobre el cambio climático

(Cameron Doody).- La falta de "compromisos económicos sólidos" y de "mecanismos fuertes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero" en los acuerdos alcanzados en la COP24 son señales de que los Gobiernos del mundo todavía "huyen de su responsabilidad de actuar" sobre el cambio climático, ha afirmado la red católica de desarrollo CIDSE tras la cumbre de la semana pasada en Katowice, Polonia.

"La gente pidió a los Gobiernos que pusieran en marcha acciones transformativas en esta COP", afirmó en un comunicado la organización católica Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité, con sede en Bruselas, de acuerdo con lo recogido por el CNS. "Aunque nadie esperaba que una sola conferencia resolviera la crisis climática, esperábamos algo mejor que esto - y merecemos mejor que esto", prosiguió la red de agencias de desarrollo católicas de Europa y América del Norte.

El motivo de los recelos de la CIDSE sobre los acuerdos de Katowice es que, aunque estos fijan unas reglas mínimas sobre cómo los Gobiernos deben medir, reportar y verificar sus esfuerzos para reducir emisiones bajo el Acuerdo de París de 2016, aun se quedan cortos en términos de las mejores prácticas para revertir los efectos del cambio climático. Tampoco consagraron los derechos humanos, seguridad alimenticia y "justicia de género" para las principales víctimas del calentamiento global -los más pobres del mundo- lo cual supuso una "amarga decepción" para Martin Krenn, responsable de la agencia de Desarrollo y Misión de los obispos austriacos.

Krenn declaró que junto con las reducciones de emisiones aún hace falta una "transformación comprensiva de los patrones de consumo y de los sistemas de producción" para apoyar a los países en desarrollo especialmente vulnerables al cambio climático. Algo en que coincidió el obispo de Essen y responsable de la comisión de los obispos alemanes para los asuntos sociales, Franz-Josef Overbeck, quien recordó que las políticas no son suficientes sin un "cambio de estilos de vida".

"Todos -ciudades, autoridades locales, grupos de la sociedad civil e individuos- pueden y deben hacer su contribución", afirmó Overbeck a la agencia católica germana KNA. "Es muy lamentable que los resultados de la investigación climática aún no hayan sido aceptados por todos".

"No podemos permitirnos dudar de las conclusiones de la abrumadora mayoría de los climatólogos y posponer las consecuencias hasta el Juicio Final", sentenció el prelado.

