Parolin visita el Kurdistán iraquí para hacer llegar la cercanía del Papa a los cristianos perseguidos

El Secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, llegó anoche a Erbil, en el Kurdistán iraquí, en el marco de su visita a Irak para llevar su cercanía a la comunidad cristiana, víctima de persecución durante los últimos años, informaron fuentes vaticanas.

En Erbil, el numero dos del Vaticano, se ha reunido con representantes del gobierno de esta región del norte de Irak y se encontrará con los cristianos desplazados, que en su mayoría huyeron de Mosul, perseguidos por las milicias del Estado Islámico (EI).

Parolin tiene previsto visitar la provincia de Nínive, donde históricamente se han concentrado el mayor número de cristianos de la región y que ahora esperan poder volver tras la derrota del EI.

El Secretario de Estado celebrará junto al patriarca sirio-católico Ignatius Yousef III una misa en Qaraqosh, la principal ciudad de la provincia de Nínive y durante dos años ocupada por el EI.

En su visita a Irak, que concluirá el 28 de diciembre, Parolin estará acompañado por el nuncio apostólico en Jordania e Irak, el español, Alberto Ortega.

La visita del cardenal comenzó el pasado 24 de diciembre con la celebración de la misa del Gallo en la catedral latina de Bagdad.

Allí, Parolin lamentó "la trágica e injusta experiencia de la violencia y el terrorismo" que han sufrido en esta región.

"Les exhorto a seguir viviendo su pertenencia a la Iglesia y su misión con generosidad y gratitud, con confianza y esperanza, en esta tierra donde comenzó la historia de la salvación, que hoy continúa a través de ustedes", les animó el secretario de Estado durante la homilía de la misa del Gallo.

(RD/EFE)

