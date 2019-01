El cardenal Marx pide una revisión del celibato obligatorio: "La verdad no es eterna"

(Cameron Doody).- Son importantes en la Iglesia el desarrollo de programas anti-pederastia "y su mejora, prevención y revisiones independientes, pero se demanda algo más". Algo como el replanteamiento del celibato sacerdotal obligatorio. Esta es la opinión del cardenal Reinhard Marx, quien, a la luz del "fracaso" que ha puesto de relieve el escándalo de abusos en varias partes del mundo, ha vuelto a abogar por que la Iglesia "evolucione" en la disciplina sexual que requiere del clero.

"Creo que ya ha llegado la hora de comprometernos a abrir el camino de la Iglesia a la renovación y la reforma", proclamó el cardenal Marx en su homilía en la Misa de Año Nuevo en la catedral de Nuestra Señora en Múnich, de acuerdo con lo publicado por el CNS.

"La evolución en la sociedad y las demandas históricas han hecho evidentes la necesidad de renovación y las tareas necesarias para emprenderla", explicó el arzobispo de Múnich y Frisinga. El también presidente de la Conferencia Episcopal alemana enfatizó en su sermón que las medidas que la Iglesia ha adoptado hasta aquí como respuesta a la crisis de abusos no son suficientes y que hacen falta "adaptaciones de la doctrina" para realmente atajar el problema.

Estas modificaciones de la tradición, argumentó el cardenal Marx, también son necesarias para que la Iglesia sea fiel al mandato de apertura al mundo que emprendió en el Concilio de mediados del siglo pasado. "Estoy convencido de que el gran impulso de renovación del Vaticano II no está saliendo adelante ni está siendo entendido en su profundidad", defendió, añadiendo que "tenemos que trabajar en eso".

"La verdad no es eterna. Podemos reconocerla más profundamente en el camino compartido de la Iglesia", apuntó asimismo el cardenal, estrecho colaborador del Papa Francisco en su 'gabinete' de cardenales asesores, el conocido como C6. Marx añadió que es su "deber como sacerdote y obispo" el adoptar nuevas posturas sobre ésta y otras cuestiones de actualidad eclesial. Como también lo es de todos los católicos, quienes deben "dejar atrás categorías como izquierda y derecha, liberal y conservador, para centrarnos en el camino del Evangelio en un punto concreto en el tiempo".

"Giraos a una nueva manera de pensar", animó el cardenal a los fieles reunidos en la misa, recordándoles que "arriesgar" su pensamiento "es importante al fin de un año y el comienzo de un año nuevo" y alentándoles a "no escudarse en la retórica del pasado".

"Naturalmente nos mantenemos en una gran tradición, pero ésta no es una tradición completa. Es un camino hacia el futuro", continuó, advirtiendo a los feligreses que el 2019 de la Iglesia seguirá estando lleno de "inquietud y oposición", por eso hace más falta que nunca "un nuevo pensamiento".

Y es que este año promete ser un año de cambios para la Iglesia germana, especialmente porque los obispos han organizado para su plenaria de esta primavera un debate sobre el celibato sacerdotal obligatorio como respuesta directa a la crisis de abusos, el cual contará con la intervención de profesionales de varias disciplinas tanto de dentro como de fuera de la Iglesia.

Este debate se producirá en medio de una fuerte polémica en Alemania por la cuestión de la disciplina del celibato, que se encuentra cada vez más en el punto de mira no solo por la presión de los medios seculares, sino también por la influencia del protestantismo. Hasta tal punto que el pasado noviembre el Comité Central de Católicos Alemanes (Zentralkomitee der deutschen Katholiken) votó por una amplía mayoría en contra de la norma eclesiástica.

German Cardinal Reinhard Marx of Munich and Freising called for change in long-standing church tradition as the German bishops' conference prepares for a workshop debate to "review" the issue of celibacy for priests. https://t.co/Jcoq5nmQk9