Las víctimas de un cura abusador se sienten culpables: "Somos brujas... porque hemos acusado al sacerdote"

Un sacerdote católico del pueblo de Kalinowka en Polonia cumple tres años de cárcel por abusar sexualmente de cinco colegialas. Pero Marta Zezula, una madre cuyo testimonio ayudó a condenarlo, dice que son las víctimas quienes se sienten culpables.

"Somos brujas... porque hemos acusado al sacerdote", se lamenta Zezula mientras trabaja en su establo de la pequeña localidad del este de Polonia. Y es que muchos feligreses creen que ella y otras madres de las víctimas "condenaron a un hombre inocente", asegura Zezula.

Kalinowka, con unos 170 habitantes, está a poca distancia en automóvil de la carretera principal, pero la sensación es que la localidad es aún más remota. La iglesia de la Santa Cruz, construida en 1880, se asienta sobre una colina donde abundan tierras de cultivo y bosques llenos de ciervos.

Krystyna Kluzniak dice que la gente debería dejar de meterse con el sacerdote encarcelado mientras se apresura a entrar a la iglesia en una fría noche de noviembre.

"El cura fue maravilloso y lo extrañamos", sostiene.

