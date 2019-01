Nace '‘Sete Margens', toda la actualidad religiosa en portugués

Este lunes ha nacido un nuevo medio de comunicación. Se trata de 'Sete Margens', dirigido por nuestro compañero en RD Antonio Marujo, y quiere reflejar toda la actualidad religiosa en portugués. ¡Bienvenidos!

Marujo explica al Observador que la premisa del nuevo periódico es que "el fenómeno religioso, en un sentido muy amplio, es una dimensión muy importante tanto en la vida de las personas, individualmente, en la realidad política, cultural y social de los pueblos".

"Esto es obvio para todo el mundo cuando se piensa en algunos conflictos contemporáneos, motivados por el uso distorsionado de la religión, pero también en la dimensión de la intervención social, a menudo de matriz religiosa", subraya el periodista.

Sete Margens pretende, en la perspectiva de António Marujo, llenar la laguna del acompañamiento de los asuntos religiosos en la prensa profesional. "Nos parece que en Portugal el fenómeno ha sido marginado en los principales medios de comunicación. Hasta paradójicamente, porque sabemos que hay muchas materias religiosas que traen lectores y espectadores a los medios de comunicación ", argumenta el director de la publicación.

António Marujo asegura que éste es un "proyecto periodístico, no confesional, que obviamente va a lidiar con todas las confesiones religiosas". "Nuestro objetivo no es ser una alternativa a lo que ya existe. Ni al noticiero que existe en los medios generales ni en lo que es hecho por la Agencia Ecclesia o por la Radio Renacimiento. La gran brecha que queremos llenar es una cosa que no existe. El fenómeno religioso desapareció de los grandes medios ", explica.