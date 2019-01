Duterte vuelve a la carga: "Solo puedo decir que los obispos son unos hijos de puta, ¡malditos sean!"

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha insultado a los obispos católicos de su país y ha asegurado, además, que la mayoría de ellos "son gays", en un nuevo enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica, crítica con su campaña de guerra contra las drogas, que ha dejado miles de muertos.

Duterte, que inició al tomar posesión a mediados de 2016 su campaña de guerra contra el tráfico y el consumo de drogas, continúa con un alto nivel de valoración electoral aunque ha aumentado los dudas sobre su iniciativa contra el tráfico de estupefacientes.

"Solo puedo decir que los obispos son unos hijos de puta, ¡malditos sean!", ha asegurado el jefe de Estado de Filipinas, en un discurso en un acto en una escuela situada al norte de la capital del país, Filipinas.

Duterte no ha explicado por qué ha insultado a los obispos y posteriormente ha asegurado que la mayoría de ellos son homosexuales. "La mayoría de ellos son gays", ha afirmado. "Deberían salir a la luz, cancelar el celibato y que se les permita tener novio", ha afirmado.

Duterte to clergy: Dispute claims in 'Altar of Secrets,' I'll nail myself on cross https://t.co/M8XDuab03G pic.twitter.com/jOhFe8olix