Hong Kong: católicos lloran a su obispo en medio de disputas políticas

Los católicos de Hong Kong despidieron a su obispo el jueves en medio de diferencias en el clero acerca de la reconciliación entre la Santa Sede y Beijing.

El obispo Michael Yeung murió de insuficiencia hepática la semana pasada luego de menos de dos años al frente de la diócesis de medio millón de fieles en el territorio semiautónomo chino.

Un millar de parroquianos asistieron en la Catedral de la Inmaculada Concepción a una misa y pasaron frente al ataúd abierto.

El predecesor de Yeung, cardenal John Tong, fue convocado de su retiro por el Vaticano para actuar como administrador interino, bloqueando el nombramiento del sucesor natural de Yeung, el obispo Joseph Ha, conocido crítico del gobierno chino.

"Si bien acatamos el nombramiento del Vaticano, espero que el sucesor del obispo defienda nuestros valores como católicos de Hong Kong y no ceda a los reclamos de China", dijo John Cheung, de 45 años, quien fue monaguillo de Yeung en su parroquia natal.

El cardenal Joseph Zen, destacado opositor de los intentos de reconciliación, ofició la misa.

Zen ofició una misa en noviembre en recordación de un cura clandestino en China continental. Wei Heping, fundador de un seminario clandestino, fue hallado muerto en un río a 720 kilómetros de su diócesis de Ningxia luego de partir hacia una reunión sobre catequesis en el noreste. Las autoridades dicen que se suicidó, pero su familia y feligreses rechazan esa conclusión.

Últimamente la Santa Sede ha acrecentado los esfuerzos para reconciliarse con el gobierno comunista chino, que reclama el derecho de nombrar obispos y exige que los católicos solo asistan a oficios en congregaciones reconocidas por el partido.

El Papa Francisco elogió el lunes el acuerdo provisorio de septiembre pasado, que fue "resultado de un diálogo institucional prolongado y reflexivo", afirmó.

(RD/AP)

